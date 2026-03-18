新聞分析》 閹割議事的醜陋

立院程委會昨開會，朝野立委對院會議程草案有歧見，國民黨籍召委翁曉玲（右）見在場藍白兩黨立委人數較少，未經表決逕行裁示將議程草案提報院會處理並宣布散會。（記者劉信德攝）

記者陳政宇／特稿

哲學巨擘哈伯瑪斯留下對公共辯論的洞見，民主正當性繫於程序與溝通條件的制度化。翁曉玲昨天在立法院程序委員會沒收表決，表面看似因席次意外不足所引發的偶發衝突，實則暴露出國會多數不只暴力，以及台灣國會潛藏已久的結構性沉痾與民主倒退危機。

當國會多數因動員失靈而短暫落入劣勢，理性上應當接受民主程序的局部挫敗。亦即，國民黨本應接受表決，讓民進黨團提案在程委會過關，隨後再利用藍白在院會的絕對多數優勢退回，既合乎議事規則，更能展現尊重民主的風範。然而，翁曉玲選擇以極端手段止血，意味著多數黨的戰術邏輯，已退化為寧可閹割議事，也要拒絕任何動員不力的挫敗。

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攤開「立法院議事規則」第三十四條有關表決的規範，當討論終結或停止討論，出席委員對議案有異議時，主席得提付表決；如當場不能進行表決時，主席應即宣告定期表決及表決日期，並於表決前三日通知之。「得」是賦予會議主席對表決進行時機的裁量，而非剝奪委員表決權．甚至逕自裁定結果。

試想，若翁曉玲「無共識即可不表決」的邏輯成立，任何一黨只需在現場人數不利時，宣稱「無共識」並散會。無疑將立法院從合議制的民主殿堂，降格為由單一主席獨裁專斷的橡皮圖章。而藍營援引所謂的往例，前提是建立在朝野默契上，卻被錯置成侵犯代議士權利的「慣例」。

綜觀本屆立院亂象，從國民黨陳玉珍以三分鐘送出「財劃法」，以及徐欣瑩鎖門強推「選罷法」，再到本次翁曉玲的沒收表決。種種跡象顯示，國民黨籍的會議主席屢以擴權護航特定政治目的，以踐踏程序正義來挽救面子，不僅嚴重摧毀責任政治精神，更透支朝野間所剩無幾的互信資本。

民主本質源於程序。國民黨團以短線戰術反覆破壞民主底線，為了面子而犧牲議事程序的決策邏輯，恰恰暴露國會多數對其正當性與問政能力的極度自卑。若朝野敵意進一步螺旋上升，立法院恐將陷入更頻繁、更毫無底線的焦土抗爭，而最終受損的將是民主體制的穩定。

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