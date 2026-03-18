直接沒收表決 公督盟：應將翁移送紀律委員會

立院程委會昨開會，朝野立委對院會議程草案有歧見，國民黨籍召委翁曉玲（左二）見在場藍白兩黨立委人數較少，未經表決逕行裁示將議程草案提報院會處理並宣布散會。（記者劉信德攝）

立法院程序委員會昨開會排定下次院會議程，由於國民黨立委在場人數少於民進黨立委，會議主席翁曉玲面對民進黨立委表達異議卻未進行表決，逕直裁示議程草案提報院會處理並宣布散會。公督盟執行長張宏林受訪直批，此舉「非常誇張、惡劣至極」，翁曉玲不僅破壞憲政機制，也藐視國會，應該將翁移送紀律委員會，翁也應該主動請辭召委一職。

張宏林受訪表示，根據立法院組織法、議事規則，主席必須客觀中立，確保議事程序公正，讓每一位委員都能充分討論、行使職權；然而，翁曉玲的作為嚴重瀆職，更是直接透過議事手段「惡搞」立法院，嚴重破壞憲政體制下的議事秩序。

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張宏林說，翁曉玲之前自己提出「藐視國會罪」，她現在做的就是最大的藐視國會，就是破壞憲政機制。他認為，不僅應該將翁曉玲移送紀律委員會來處理，翁根本不適任召委及會議主席，應該自己主動請辭。

他也說，如果未來立法院長韓國瑜在表決時發現國民黨與民眾黨的票數輸了，「他難道可以終止表決討論，人就跑走嗎？」他相信大家也會嚴厲譴責；國民黨有人數的優勢，「你自己的人不來，你不好好去處分失職、沒有來開會的人」，反而藉由主持不公正影響最後的結果，這是非常惡劣與可恥的。

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