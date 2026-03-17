《苗栗縣議員選情初探》四選區應選9席 老將連任迎戰新人

記者蔡政珉／特稿

苗栗縣議員第四選區（竹南、造橋、後龍）應選九席，包括二席婦女保障名額，目前現任議員除時代力量及葉忠倫已表態將以無黨籍身分轉戰竹南鎮長，其餘現任議員將力拚連任。新人當中，時代力量葉忠倫辦公室主任吳翌立已經表態參選；民眾黨提名的蔡君婷也積極勤跑基層，盼為民眾黨開疆闢土。

新人部分，同為民進黨籍的本屆高票落選的吳婷婷與前議員劉順松之子劉治竑登記爭取黨內提名。吳婷婷曾任職媒體業與擔任主持人，在地方知名度高；劉治竑長期擔任父親助理，對選區熟悉，實力強勁。

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此外，無黨籍前議員蔡平偉身邊不少人勸進，惟蔡平偉仍在評估中；基層實力雄厚的前後龍鎮長朱秋隆同樣獲得不少支持者力拱參選，但朱秋隆受訪說，不少支持者勸進，惟仍在考慮是否角逐議員。

現任縣議員中，議長李文斌、鄭秋風、林寶珠、廖英利、陳碧華、張佳玲、廖秀紅，均為老將，基層實力雄厚；邱毓興為本屆首次當選且為選區民進黨唯一議員，不過，因吳婷婷、劉治竑爭取黨提名，而民進黨預計該選區提名兩席，民進黨苗栗縣黨部將先協調，若協調不成再辦理初選。

由於受竹南科學園區影響，第四選區擁有不少年輕族群，也是各方搶攻票源，除了穩紮穩打攻陸戰，空戰中誰能獲得選民青睞，也牽動各選將勝選關鍵。

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