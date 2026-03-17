苗縣民進黨布局年底選戰 4市鎮長提名保留

民進黨苗栗縣黨部昨日起到廿日，辦理年底地方公職人員選舉的鄉鎮市長及鄉鎮市民代表黨內提名登記，但苗栗市、頭份市、竹南鎮、卓蘭鎮則是暫緩登記，予以保留。民進黨苗縣黨部說明，此舉是為考量整體布局需要。

頭份、竹南是全縣人口前兩大市鎮，苗栗市排名第三，為縣治所在地；三市鎮人口總和，占全縣總人口數逾五成三；三市長首長選舉，也牽動縣長選情。縣內藍綠兩大陣營皆深諳此道理。

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然苗栗縣藍大於綠，且民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安已喊出縣長選戰將與友好、理念相同人士合作，加上檯面上黨籍公職人員悉數已於上週完成黨內縣議員提名登記，地方認為，綠營於頭份市長可能與無黨籍議員曾玟學合作，竹南鎮長可能與時代力量議員葉忠倫結盟，力求在選民結構年輕化的頭份、竹南勝出。

苗栗市長部分，地方認為，現任黨籍議員徐筱菁、許櫻萍皆已完成黨內議員提名登記，尋求連任；苗栗市長參選人選讓綠營陷入燒腦，因此予以保留；卓蘭鎮長部分，現任黨籍議員陳春暖上週並未登記議員黨內提名，該議員選區也無人登記，研判應是給予陳更多的考量空間，力爭綠營在卓蘭插旗。

民進黨苗縣黨部則表示，四市鎮長黨內提名登記暫緩並保留，是因考量整體布局需要，像藍營於頭份市長提名也展開內參民調，縣黨部同樣會做最審慎的討論、溝通與協調，推出最佳人選，暫定四月十五日完成提名。

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