為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    曾祖父遭抹黑 蘇巧慧批惡意造謠

    2026/03/17 05:30 記者黃政嘉、羅國嘉／新北報導

    痛心每到選舉就有人編造假歷史進行政治攻擊 呼籲民眾抵制

    前國民黨立委蔡正元十五日在臉書發文，影射民進黨新北市長參選人蘇巧慧的曾祖父蘇雲英是向日本人舉報、陷害抗日英雄林少貓的漢奸。蘇巧慧昨澄清，抹黑文字全為惡意捏造，每到選舉，就有人用編造的假歷史進行政治攻擊，呼籲民眾抵制假消息，別讓造謠者得逞。

    蘇：曾祖父曾資助抗日運動

    蘇巧慧說明，第一、網路上散播她曾祖父的謠言來源，有人自稱引用《屏東縣鄉賢傳略》，但作者蘇全福曾闢謠，書中沒有這麼寫，反而誇獎曾祖父「前清廩生，為人磊落，慷慨赴俠義，豁達有大志」，根本沒有半句提到林少貓，網路謠言不攻自破。

    蘇巧慧指出，第二，她的曾祖父不僅不是漢奸，還曾資助抗日運動，家中不但有曾祖父資助抗日軍餉的「台灣民主國安全公司股份票」，證實曾資助抗日，還有曾祖父親筆題字的摺扇，內容感慨日治時期「民權莫展」，這是曾祖父期盼為台灣人民爭取權利的明證。

    新加坡西北區市長任梓銘昨抵台，落地後第一個行程即與蘇巧慧會談交流，雙方針對創新科技治理、半導體產業合作、環境永續、提升城市韌性政策及青年公共事務參與等議題交換意見，蘇巧慧也準備台灣特色手搖飲分享，開啟城市外交的大門，期盼未來深化台星雙邊關係。

    李四川競辦網羅朱、侯人馬

    此外，國民黨新北市長參選人李四川昨晚出席新北市戰警春酒，現場熱情高喊「凍蒜」。李四川說，雖然他離開新北市一段時間，但一直住在板橋，近期與許多里長見面，大家提出不少地方建設與需要解決的問題，包括較為困難的案件，他向大家保證，只要鄉親支持，他一定會全力以赴，為新北市努力。

    而李四川已成立競選辦公室，網羅前國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜人馬，「鐵三角」為曾任雙北市府顧問的宋自強、新北市府副秘書長張其強及新北市府顧問李麗圳，分別主導選戰策略、新聞輿情和地方組織，朱立倫的子弟兵、前國民黨副秘書長江俊霆和新北市議員江怡臻也投入輔選，並延攬多位媒體人協助對外溝通。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播