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    首頁 > 政治

    基隆藍營批「敬老金加倍」開支票 童子瑋：說到做到

    2026/03/17 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    前總統蔡英文（右）昨在前基隆市長林右昌（左）、民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）陪同下，走訪基隆球子山燈塔、獅球嶺砲台，並到平安宮參拜。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

    前總統蔡英文（右）昨在前基隆市長林右昌（左）、民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）陪同下，走訪基隆球子山燈塔、獅球嶺砲台，並到平安宮參拜。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

    民進黨籍基隆市長參選人童子瑋年初提出重陽敬老慰問金加倍政見，國民黨基隆市黨部昨批評是開漂亮支票，沒有堅守財政紀律；童子瑋辦公室發言人卓芷戎表示，國民黨若否定重陽敬老金、三節敬老金加倍，請直接表達立場大聲說，也請基隆市長謝國樑撤回年底普發的承諾，「謝國樑不做的，童子瑋說到做到」。

    基隆現行重陽節敬老慰問金為六十五至九十九歲一千元、一百歲以上六千元；端午節、中秋節與農曆春節的敬老金各為三千元。

    童子瑋今年一月廿四日提出重陽敬老慰問金加倍政見，六十五到九十九歲增為二千元，百歲以上加碼到一萬二千元；一月卅日再宣布農曆春節、端午、中秋節敬老金加倍，從三千元加碼到六千元，並刪除最後設籍日規定，讓長期在基隆生活的長輩都可以領。

    童子瑋十五日在臉書發文「童子瑋敬老金加碼政見，謝國樑市長宣布跟進」，指謝在七堵區堵北里長青協會新春團拜時，透露敬老金要加碼，雖然金額不到一萬元，但對市府決定跟進給予肯定。

    挺童子瑋 蔡英文、林右昌打氣

    此外，童子瑋昨天陪同前總統蔡英文、前基隆市長林右昌走訪球子山燈塔、獅球嶺砲台，並到獅球嶺平安宮參拜祈福；童子瑋說，在球子山燈塔看到基隆港軍港西遷的新面貌，是林右昌在市長任內推動的市港再生計畫，加上時任總統蔡英文的支持，才讓基隆景觀有了天翻地覆的變化；他希望未來透過文化治理，展現基隆的文化底蘊。

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