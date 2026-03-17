民進黨縣市長布局》出征桃園？ 黃世杰：回鄉貢獻責無旁貸

法務部次長黃世杰。（資料照）

二〇二六年九合一選舉，民進黨要派誰對戰尋求連任的桃園市長張善政？政壇傳出兼任民進黨主席的賴清德總統繼徵詢總統府副秘書長何志偉、立委王義川後，最新屬意轉向桃園子弟、法務部次長黃世杰出戰。對此，黃世杰昨表示，民進黨選對會有初步徵詢，作為桃園子弟，若家鄉有需要，回鄉貢獻己力當然責無旁貸。

四十七歲的黃世杰是桃園新屋子弟，其父黃金德曾任升格前的桃園縣議會副議長、桃園農田水利會總幹事，黃世杰與台北市長蔣萬安為建國中學同班同學，後攻讀台大法律系學士、台大法研所碩士，再赴美取得美國哥倫比亞大學法學碩士，且曾在律師高考拿下全國第一名，同年也考上司法官，堪稱學霸。

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黃世杰曾任前桃園市長鄭文燦市府顧問、參議及民進黨中央執行委員，後來參選立委當選，但連任之路以些微差距票數落敗，隨後獲延攬擔任法務部次長迄今，在中央部會任職期間，仍經常返鄉桃園參加活動，如今傳出賴點名參選，地方人士並不意外。

黃世杰表示，選對會有初步徵詢他有關桃園市長選情，目前他仍以法務部工作優先，若最後黨中央決定徵召，「作為桃園子弟，若家鄉有需要，回鄉貢獻己力當然責無旁貸，一切尊重主席的決策權」。

張善政昨受訪表示，他還是秉持一貫的立場專心市政，民進黨誰出來選市長不是他關心的重點，但他覺得黃世杰是一位值得尊重的對手。

王義川昨在社群平台PO文「看到黃世杰次長願意參戰，太好了！」「世杰所有選市長的主客觀條件、市政熟悉度、學經歷、在地人和，都非常適合桃園市！我全力支持！」等選對會完成程序，「我們大家就拚了」。

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