中選會是否提李當選無效之訴 最遲4/17開會

新組成的中選會首次委員會將追認民眾黨六席不分區立委遞補案，再討論是否對中配立委李貞秀提出當選無效之訴。（記者王藝菘攝）

中選會委員會因人數不足會議停擺近五個月，立法院上週完成人事同意權案並通過主委被提名人游盈隆等四人，中選會將恢復運作。據了解，新組成的中選會首次委員會將追認民眾黨六席不分區立委遞補案，再討論是否對中配立委李貞秀提出當選無效之訴。依慣例，中選會最遲於四月十七日前召開會議。

李貞秀因雙重國籍、雙重戶籍，引發立委資格爭議。行政院日前指出，根據「公職人員選舉罷免法」，若出現爭議，能提出當選無效之訴的機關只有選舉委員會，行政院尊重中選會認定；代理主委吳容輝當時表示，要等到委員會成立後，才有辦法討論。

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中選會原先僅剩四位委員在任，依規定至少要五位委員才能舉行委員會議並決議。立法院會上週完成人事同意權案記名投票，主委被提名人游盈隆及藍白推薦的委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等四人，獲立法院同意為中選會委員；副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義等三人則遭藍白封殺。

外界關注中選會是否會對李貞秀提出當選無效之訴。選務人士表示，相關決定仍須提報中選會委員會議討論，而立法院通過中選會人事案後，後續仍須辦理交接及就職等程序；此外，新任委員正式上任後，委員會議的召開時程仍需由主委與各委員溝通協調，目前尚無具體會議日期。

不過，依中選會過往慣例，委員會大多於每月第三週週五召開，預計最遲將於四月十七日前召開新任委員首次會議。

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