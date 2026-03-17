劉世芳不接受「李女士」質詢 李貞秀自說自話

民眾黨中配立委李貞秀昨日首度在立法院質詢，由於李的立委身分有爭議，內政部長劉世芳未上台答詢。（記者王藝菘攝）

李三度請上台 劉：立委身分有疑慮 礙難照辦

民眾黨中配立委李貞秀昨日首度在立法院登場質詢，由於李的立委身分有爭議，內政部長劉世芳及行政官員均未上台答詢，李要求會議主席、內政委員會召委李柏毅裁示，李柏毅認為官員不必接受李貞秀質詢，李女只好面對空氣質詢五分鐘；劉世芳接受民進黨立委質詢時強調，對李貞秀的索資和質詢，「我們礙難照辦」。

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立法院內政委員會昨天邀請劉世芳率同內政部所屬列席報告業務概況，並備質詢。由於李貞秀被內政部指有雙重國籍與參選資格爭議；行政院也表示在李的資格確認前，各部會一律不予提供任何資料，使得昨天李的質詢備受矚目。

李貞秀質詢時，三度請劉世芳上台，由於李是首次質詢，民眾黨團主任陳智涵不只一次上前與李交頭接耳。李柏毅指出，內政委員會尊重李貞秀上台發言，但也尊重行政院的結論，「行政官員可以不必回應，也不必提供資料」。

李貞秀再就社宅議題展開質詢，但國土署、國家住都中心同樣無人上台。李貞秀嗆聲說，「內政委員會本來應該討論民生議題，顯然內政部只想做政治鬥爭，請主席做出公正裁示，尊重已經就任的立法委員」。

李柏毅當場回話，「官員可以不用上台」。李貞秀則說，台灣是法治國家，中華民國憲法還在這，若她質疑劉世芳貪污，劉就沒資格任內政部長嗎？是否至少她要先提告，並等法庭三審判決定讞，貪污罪才成立？李柏毅回嗆，法院還沒有判決，法律是不能夠協商的；內政部可以在休息時間，針對「民眾」的提問，有不正確之處做出回應。

民眾黨團痛批 執政黨歧視中配

對於行政官員拒絕她的質詢，李貞秀受訪說，劉世芳用「女士」這樣的稱呼，「不僅是對我個人的侮辱，也是對台灣民主的侮辱」；民眾黨團痛批，執政黨歧視中配，並稱昨是內委會「最可恥的一天」。

劉世芳則指出，不管是國籍法、兩岸條例、選罷法或上週由立法院長主持的黨團協商，有關於結論部分提到在事實、法律尚未確認前或司法還沒判決前，李貞秀「女士」擔任立委的身分是有疑慮的，內政部會按照這樣方式來遵守，不會知法犯法。

劉：警政署國土署都有機密文件

劉世芳接受李柏毅質詢時也說，李貞秀應該回答，她是不是中國人？內政部所屬包括警政署、國土署和消防署都有機密文件和預算，對李貞秀的索資和質詢，「我們礙難照辦」。

外傳行政院通令部會不提供李貞秀索資前，內政部曾以電子郵件形式回函公開資料。內政部昨說明，李貞秀女士助理多次致電詢問空餘屋相關統計資訊，因此內政部以電子郵件告知該「民眾」所詢資料早已公開於網站，相關回覆皆依法辦理。

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