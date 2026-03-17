玉山論壇開幕》英前國貿大臣：不應讓中國決定CPTPP成員

英國前國際貿易大臣福克斯（Liam Fox）16日指出，既然CPTPP創立的初衷是為了制衡中國影響力，就不能允許中國決定其成員。（記者田裕華攝）

台灣自二〇二一年九月遞交申請，爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），但至今尚未成功，同年一月遞件申請的英國已於前年底入會。英國前國際貿易大臣福克斯（Liam Fox）昨指出，既然CPTPP創立的初衷是為了制衡中國影響力，就不能允許中國決定其成員。

台灣雖然符合奧克蘭三原則，但仍未獲准加入CPTPP。福克斯昨於玉山論壇場邊記者會指出，在自由貿易暫居下風的時刻，CPTPP仍持續擴大及推進，將有助於戰略制衡中國。

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福克斯指出，目前CPTPP佔全球GDP的十六％，若能擴大CPTPP的影響力，讓其貿易佔比超越中國，將更能有效地戰略制衡。他直言，既然CPTPP創立的初衷是為了制衡中國影響力，就不能允許中國決定其成員。

另外，台灣與加拿大的「貿易合作架構協議」去年已草簽，但至今尚未正式簽署。針對外界認為協議簽署停滯，加拿大前聯邦保守黨黨魁歐圖爾（Erin O’Toole）認為，協議並未停滯。他指出，加拿大政府仍希望完成台加「貿易合作架構協議」的簽署，他認為，今年春天的多邊論壇中，台加有望討論進行雙邊討論。

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