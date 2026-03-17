玉山論壇開幕》慕尼黑安全會議前主席：中國擴張 威脅國際秩序

「玉山論壇場邊記者會」，出席來賓德國前慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）。 （記者田裕華攝）

第九屆玉山論壇昨舉辦晚宴，受邀來台參加專題演說的慕尼黑安全會議前主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）致詞表示，德國不僅在經貿上支持台灣，政治上也站在台灣這一邊。他點名批評中華人民共和國在南海、香港、新疆、西藏及對日本與台灣的擴張與脅迫，已嚴重威脅以規則為基礎的國際秩序。他強調，所有信奉民主、人權價值並依循國際規則的國家必須團結一心，才能共同應對威權主義的挑戰。

霍伊斯根指出，二戰後，法國總統戴高樂與德國總理艾德諾決定摒棄戰場，改採法治與歐盟架構解決衝突，這才換來歐洲史上最長期的和平。他藉此呼應我國外交部長的談話，強調「民主是我們共享的語言」，儘管民主制度在編列預算與決策過程中相當複雜，但這仍是表達人民意志的最佳路徑。

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談及台德實質關係，霍伊斯根引述德國駐台代表的說法表示，德國駐台代表處是德方在全球唯一一個不僅未裁員、反而擴增員額的駐外機構，且過去一年對台投資成長將近二〇〇％，顯見德國對台灣的高度重視。他直言，德國不僅在經貿上支持台灣，在政治上也站在台灣這一邊。

霍伊斯根指出，中國是國際秩序的挑戰者，尤其在南海無視與菲律賓相關的國際仲裁結果、在香港背棄承諾使現狀淪為「一國一制」，聯合國人權事務高級專員已明確指出其對維吾爾穆斯林少數民族的人權迫害，以及日前通過歧視西藏少數民族的新法律。他特別強調，中國對日本的挑釁姿態，以及對台不間斷的軍事威脅與威逼，已違反《聯合國憲章》禁止使用武力的規範。

受邀參與座談的馬來西亞前國際貿易及工業部（MITI）副部長、現任泰萊大學（Taylor’s University）客座教授王建民（Kian-Ming Ong）也透露，他上週六接到黨內人士轉達中國駐馬來西亞大使館的「指令」，要求他不要前往台北出席此論壇。王回應對方說，非常樂意在回國後，與中國大使館官員碰面，並分享他在台北的所見所聞。

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