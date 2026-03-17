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    首頁 > 政治

    玉山論壇開幕》華勒沙：台灣的解方與自由會勝利

    2026/03/17 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    2026年玉山論壇16日在台北舉行，午宴中邀請波蘭前總統華勒沙演說。 （記者方賓照攝）

    2026年玉山論壇16日在台北舉行，午宴中邀請波蘭前總統華勒沙演說。 （記者方賓照攝）

    諾貝爾和平獎得主、波蘭前總統華勒沙（Lech Wałęsa）昨日受邀於玉山論壇午宴演說。華勒沙表示，世界可以藉由討論找到好的解方，無論遇到何種問題，都應以和平方案解決；以武力、脅迫為手段必會失敗，共產主義的解決方案也會失敗。他深信台灣的解方與自由會勝利。

    賴：組國際隊 讓世界更加繁榮

    外交部與台灣亞洲交流基金會（台亞會）合辦的第九屆玉山論壇「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」昨揭幕，總統賴清德、華勒沙、斐濟前總理喬馬漢、菲律賓前副總統羅貝多、日本「日華議員懇談會」會長暨古屋圭司等人都於開幕式致詞。

    賴總統表示，沒有團結就沒有自由，台灣有決心維護區域和平穩定，台灣未來不只要在各領域組國家隊，持續壯大國家實力，更要組國際隊，繼續和各國發揮團結的力量，讓世界更加穩定繁榮、永續發展。

    華勒沙則指出，和平的戰鬥方式比動用武力更有效，他一度以為原子彈可以終結戰爭，但廿一世紀見證和平可以解決更糟糕的問題，「不應以武力解決今天的問題」。

    華勒沙稍後應邀於午宴演說時進一步強調，世界可以藉由討論找到好的解方，無論遇到何種問題，都應以和平方案解決；以武力、脅迫為手段必會失敗，共產主義的解決方案也會失敗。

    華勒沙認為，中華民族必須統一，但統一必須遵循其他的規則，因此他向所有華人喊話，台灣已向世界證明，台灣在經濟與政治方面有好的解方與模範，應由台灣領導中華民族的統一；他身為有過革命經驗的人，深信台灣的解方與自由會勝利。

    副總統蕭美琴也與午宴演說時指出，台灣的價值、韌性、科技實力等三要素，構成了國際夥伴關係的堅持基礎，價值建構信任、韌性強化穩定及安全、科技驅動創新與繁榮，台灣期盼持續與區域夥伴合作，強化韌性、支持創新，並且共促地區自由與安全。

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