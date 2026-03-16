基隆重陽敬老金將加碼 童子瑋：肯定謝國樑跟進政見

民進黨基隆市長參選人童子瑋日前提出重陽敬老金、三節慰問金政見，引發基隆市基層熱議。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

民進黨基隆市長參選人童子瑋日前提出重陽敬老金、三節慰問金政見，引發基隆市基層熱議，童子瑋昨（十五）日在臉書上貼文指出，基隆市長謝國樑已在地方上宣布，市府將在四月跟進基隆版敬老金，預計會在年底普發。童子瑋說，肯定謝國樑支持跟進，歡迎市府多多參考他的政見。基隆市政府副發言人鍾明說，市府沒有評論。

童提敬老金2千 人瑞1.2萬

基隆市政府現行規定，六十五歲到九十九歲的市民，重陽節敬老慰問金一千元，一百歲以上人瑞則為六千元，至於現行的端午節、中秋節與農曆春節的敬老金為三千元。童子瑋在今年一月廿四日舉辦首場市民見面會，提出重陽敬老慰問金加倍政見，例如，六十五歲到九十九歲的重陽節敬老慰問金一千元變二千元，百歲以上人瑞，從新台幣六千元加碼到一萬二千元，一月三十日第二場市民見面會，再提農曆春節、端午節、中秋節敬老金加倍政見，從三千元加碼到六千元，並刪除最後設籍日規定，讓長期在基隆生活的長輩都可以領。

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童子瑋表示，不管是重陽敬老金還是三節慰問金，他一直主張要加碼編列，也正式納入競選政見，更在基隆市看板上張貼文宣，多次表達終於換來階段性成果。童子瑋指出，在七堵區百福堵北長青協會的新春團拜會場上，謝國樑已經當場透露，市府預計在四月公布敬老金增加的福利，方向會朝普發進行規劃，但市府不願透露細節。

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