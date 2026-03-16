李四川參選提名後 首度同框蘇巧慧握手

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川，昨晚首度在三重果菜市場平安宴同框，兩人握手寒暄。（記者羅國嘉攝）

年底選戰升溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川，昨晚首度在三重果菜市場平安宴同框，兩人逐桌敬酒時，一度「短兵相接」並握手寒暄，蘇笑喊「大家一起保佑，為新北加油」，李四川則微笑回應，現場氣氛熱絡。兩人昨天在地方約有六場行程重疊，多數時間「同場不同台」，直到平安宴才有短暫互動。

出席三重果菜市場平安宴

三重果菜市場福德宮建廟卅週年，昨舉辦平安餐會，新北政壇藍、綠重量級人物接連到場，包括國民黨副主席李乾龍、新北市長侯友宜、蘇巧慧、李四川等。

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侯友宜說，果菜公司將以平面式推動轉型，確保營運不中斷，他任內會提出明確方向，把棒子交給下一任，期待李四川未來好好接棒、持續建設，讓原本的基礎做得更好。

蘇喊新北加油 李微笑回應

李四川與蘇巧慧分別在晚間七點卅分、八點前後抵達，蘇巧慧到場時，與正在敬酒的李四川相遇，兩人握手寒暄，這也是李四川獲得國民黨提名後，首度與蘇巧慧同框互動。

李四川表示，他過去曾在台北縣、新北市服務，之後到高雄市與台北市，如今希望再回到新北市努力，懇請鄉親年底選舉繼續支持他，並協助國民黨提名的議員參選人拉票，讓大家高票當選。

蘇巧慧強調，她是最早宣布參選、最早提出政見的人，已踏遍新北每個角落，一步一腳印提出願景與政策，這是對選戰負責任的態度。她感謝「新北隊」的支持，包括地方民代在基層整合民意、共同討論，提出免費營養午餐、長者假牙補助與敬老卡升級等六大福利政見，未來會和新北隊一起努力，讓新北持續升級。

民眾黨新北市長參選人黃國昌昨邀請「館長」陳之漢參訪競選總部。黃國昌說，每個人面對選舉都有各自的步調，到目前為止，他是針對新北市的市政藍圖召開政策記者會最多的參選人。

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