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    首頁 > 政治

    苗栗民進黨議員提名登記 二、四選區超額

    2026/03/16 05:30 記者彭健禮／苗栗報導

    年底地方公職人員選舉，民進黨苗栗縣黨部已完成縣議員黨內提名登記，其中第二選區、第四選區登記者超出提名名額，另第六選區無人登記。苗縣黨部表示，二、四選區將先協調，若協調未果，則進入初選程序；第六選區部分，則待縣黨部執委會討論人選。

    民進黨苗栗縣黨部於三月九日至十三日辦理「二〇二六年縣議員、村里長選舉黨內提名登記」作業。縣議員部分，共計有十一人完成登記；第一選區提名兩名，徐筱菁、許櫻萍登記；第二選區提名一名，羅貴星、田永桂登記；第三選區提名兩名，翁杰、杜文卿登記；第四選區提名兩名，吳亭亭、邱毓興、劉治竑登記；第五選區提名兩名，陳詩弦、陳光軒登記；第六選區提名一名，無人登記。

    苗縣黨部表示，此次登記作業依照黨內規定辦理，過程嚴謹、公開透明，所有登記人員均依程序完成相關手續。名單中除多位現任議員尋求連任，也有長期投入地方服務的資深黨員再次投入選戰，展現黨內持續深耕地方的決心。

    縣黨部指出，後續將依規定進行資格審查作業；若部分選區登記人數超過預定提名名額，將先依提名機制進行協調，若協調未果，則依規定進入初選程序，以公開、公正機制選出；第六選區部分，則待縣黨部執委會討論人選。

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