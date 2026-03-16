響應「微森林」 何欣純︰打造綠意國際級城市

立委何欣純（中）出席贈苗活動，她表示，若當選市長，一定打造台中成為一個欣欣向榮、綠意盎然、有生命力、有活力、有希望、有方向的國際級城市。（議員楊典忠提供）

民進黨台中市長參選人何欣純昨表示，若當選市長，一定中央地方攜手打造台中成為一個欣欣向榮、綠意盎然、有生命力、有活力、有希望、有方向的國際級城市；楊瓊瓔昨則提出五大銀髮福利政策；江啟臣昨在市議員林碧秀安排下，在大里金城宮舉辦見面會，立委王育敏、李彥秀及羅廷瑋皆站台助講。

何欣純昨出席市議員楊典忠在清水舉辦贈苗活動時指出，前兩天賴清德總統提出國家級計畫，希望在台灣每個都市都有一個微森林，中央地方合作讓綠化成為生活的一部分，未來她若當選市長，針對大家最重視的空氣污染，一定用行動力來做。

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楊瓊瓔提銀髮政見 江啟臣辦見面會

立委楊瓊瓔昨則提出全面提升假牙補助、敬老愛心卡點數全年不歸零、免費接種帶狀疱疹疫苗、增加社區共餐據點與優化餐食品質，及補助在宅老化遠距救援設備等五大銀髮福利政策。

江啟臣昨天由林碧秀議員安排在大里舉辦見面會，王育敏站台時表示，呼籲支持者民調時支持江啟臣，「不要讓民進黨見縫插針」，而本週二至週五皆有議員為江啟臣安排晚會，在場人士透露「民調前，議員搶表態了」。

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