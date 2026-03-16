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    首頁 > 政治

    李貞秀今質詢 官員：不提供資料

    2026/03/16 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    中配李貞秀「雙重國籍」爭議延燒，立委參選資格亦有問題，今天將在立法院內政委員會質詢，並與內政部長劉世芳正面對決。（資料照）

    中配李貞秀「雙重國籍」爭議延燒，立委參選資格亦有問題，今天將在立法院內政委員會質詢，並與內政部長劉世芳正面對決。（資料照）

    中配李貞秀「雙重國籍」爭議延燒，立委參選資格亦有問題，今天將在立法院內政委員會質詢，並與內政部長劉世芳正面對決。行政院日前已表明，在該名立委合格資格尚未確認前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供。熟稔兩岸法律的官員表示，行政院已經做出決定，既然行政部門是一體的，機關須依法行政。

    將與內政部長劉世芳正面對決

    李貞秀就任立委後，至今未放棄中華人民共和國國籍，內政部已發函立法院要求解職；且李女登記參選時有中國和台灣「雙重戶籍」，陸委會已認定不具有立委參選資格。

    行政院日前表明，在該名立委合格資格尚未確認前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供。不過，立法院上週召集朝野協商，立法院長韓國瑜卻認為，相關事實釐清及司法最終判決前，有鑒於李貞秀已完成就職宣誓，其立委身分及職權行使，應予以尊重。

    熟稔兩岸法律的官員表示，行政院已經做出決定，既然行政部門是一體的，機關須依法行政。李貞秀明顯違反國籍法、兩岸條例，之後可能會被提當選無效之訴，雖然立法院長裁示要尊重職權，但要如何尊重？該案就是依法行政。

    此外，立法院日前進行中選會人事同意權案投票，中選會主委被提名人游盈隆及藍白推薦的中選會委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等四人獲得同意；民進黨政府推薦的副主委被提名人胡博硯、委員被提名人黃文玲、陳宗義三人遭到否決。

    中選會是獨立機關 應依法行政

    關於特定的中選會委員被提名人遭封殺，未來是否影響政府對李貞秀提出當選無效之訴？官員強調，李登記參選時有「雙重戶籍」，二〇二五年三月才繳交除籍證明，違反兩岸條例第九條之一、第廿一條是非常明確的，無論中選會委員的黨派立場如何，總不能「指鹿為馬」。

    官員稱，中選會是獨立機關，希望主管機關依照法律面、事實面「依法行政」，即使是國民黨執政，也不能違法護航。如果最後選擇不處理，不願提出當選無效之訴，也要向社會各界交代，其他行政機關也想知道，你不依法行政的理由是什麼？

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