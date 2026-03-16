內政部國土安全韌性措施補助》建置防災協作中心 縣市政府將配合中央辦理

內政部強化國土防衛韌性工作補助

內政部強化國土安全韌性措施的補助標準出爐，直轄市及縣市政府建置「防災協作中心」，每處最高可獲一一〇萬元經費。新北、台中、彰化、屏東等四縣市政府昨表示，將依據轄區特性及實際需求，並參考中央建議項目及金額進行採購。

新北市消防局表示，第一階段各鄉鎮市區防災協作中心可獲得一一〇萬元經費補助，設備採購品項日前已開會討論；第二階段則是二〇二七年將針對各村里防救災緊急維生設備辦理採購。

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台中市消防局表示，目前台中市各區公所均已設置防災協作中心。今年度台中市盤點各防災協作中心設備，依據轄區特性及實際需求，並參考中央建議項目及金額進行採購，同時辦理教育訓練，期望在電力中斷、通訊受阻等情境下，防災協作中心仍能維持基本運作功能。

彰化縣消防局長施順仁表示，去年全縣已成立防災協作中心，今年啟動訓練；今年亦將運用中央補助每公所的一一〇萬元，採購發電機、照明及飲水等維生軟硬體，確保大規模災害發生時，地方指揮站能維持運作。

屏東縣政府消防局指出，全縣目前共有三十三處防災協作中心，將待內政部函頒正式計畫以及防救災緊急維生設備、品項後，依計畫內容辦理後續採購事宜，屏東縣全力支持與配合中央政策。

內政部說明，未來防災協作中心將扮演銜接政府與民間力量的重要節點，希冀透過鄉鎮、市、區公所邀集轄內之既有志工及防災士、發展協會、韌性社區、志願者組織，以及居住地在轄內之志願者團體組織、替代役等，可在災害發生時協助各公所執行疏散撤離、避難收容處所開設及營運及物資發放等任務。

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