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    首頁 > 政治

    國安法案 遭藍白封殺850次 官員：幫中共消滅中華民國？

    2026/03/16 05:30 記者陳鈺馥、陳治程／台北報導
    中共對台統戰加劇，民進黨數十位立委相繼提出「立委赴中納管」等多個版本相關修法，卻遭藍白在程序委員會、院會中阻擋八五〇次。（資料照）

    中共對台統戰加劇，民進黨數十位立委相繼提出「立委赴中納管」等多個版本相關修法，卻遭藍白在程序委員會、院會中阻擋八五〇次。（資料照）

    民進黨立委提案修正兩岸條例等國安法案，納管立委赴中，已被藍白在立法院阻擋八五〇次；行政院本會期優先推動「國安十三法」，外界評估也將被在野黨封殺，國民黨立委甚至提出「晶片國安法」、「離島建設條例」等修法。熟稔中共統戰的官員昨受訪表示，國民黨這些人是在守護中華民國，還是在幫中共消滅中華民國？民團建議政府以行政命令等手段，確保國安執法「操之在己」。

    民團建議政府

    採「操之在己」策略

    行政院本會期優先推動「國安十三法」，包括「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、「國安法」「陸海空軍刑法」、「陸海空軍軍官士官服役條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」及兩岸條例等修正草案，尚待立法院三讀通過。

    對於藍白封殺國安法案，我官員指出，中共對台複合性施壓是要消滅中華民國，不會因為台灣政黨之爭有所改變。國民黨主席鄭麗文積極想見中共總書記習近平，她難道不知道見面的代價？不斷配合中國敘事，把台海緊張情勢歸咎於台灣政府，忽視中國的侵略野心，這種就是敵我不分。

    官員質疑，國民黨過去有「馬習會」、「朱習會」、「連習會」，見了習近平不知有多少次，與鄭麗文見面一次就能解決問題嗎？國民黨把台灣未來放在中共領導人善意上，根本是緣木求魚。

    官員說，國民黨人究竟是在守護中華民國，還是幫中共消滅中華民國？西藏、香港、國共合作的慘痛教訓，國民黨都忘光了嗎？

    立法院民進黨團提案修訂多項國安法案均遭在野黨封殺，反觀國民黨立委傅崐萁、陳玉珍等人提「離島建設條例」、「國籍法」等爭議修法，恐憑在野人數優勢通過。

    經濟民主連合召集人賴中強批評，陳玉珍提出的「離島建設條例」修法，不只將允許中客赴金門醫療旅遊，中國製產品得以輸入金門「洗產地」、衝擊經貿及國安風險。「晶片國安法」主張將企業高階製程赴美投資納立院審查管制，實務上將使台美經貿談判成果「破局」。

    他建議，政府在此前可採取「操之在己」的策略，優先運用行政命令、施行細則等管道、不經立院審議補正國安法規漏洞。

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