嘉市》藍白共推人選 王美惠實力雄厚 較占優勢

國民黨徵召醫師翁壽良（右二）參選嘉義市長，將與民眾黨參選人張啓楷（左二）進行民調整合。（資料照）

記者王善嬿／特稿

嘉義市長選舉藍綠白選情升溫，民進黨提名立委王美惠角逐下屆嘉義市長選舉；藍、白陣營將由國民黨徵召陽明醫院心臟內科醫師翁壽良與民眾黨嘉義市長參選人張啓楷進行民調，「藍白合」共推一人競選。相較於民進黨提早布局，地方人士分析，「藍白合」進度落後，能否整合還是未知數，推出的兩名候選人雖有專業背景，但過去與地方民眾互動不深，民進黨選情較占優勢。

翁壽良張啓楷比民調

王美惠歷任四屆市議員、兩屆立委，發揮草根優勢，騎機車跑攤、為選民服務，成為市民口中的「機車族民代」。面對「藍白合」共推市長選舉人選，王美惠按照自己的步調，勤跑記者會、社區活動、餐會，以呈現在立法院爭取嘉義市建設經費等成績單爭取選民支持。

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民進黨嘉義市黨部主委黃大祐說，國民黨、民眾黨「藍白合不合」還是未知數，王美惠深耕基層多年，民意基礎深厚，且民進黨內部已整合，全力支持，不只市長選情樂觀，更期待市議員席次增加。

國民黨、民眾黨預計三月底前進行民調，共推「最強的候選人」競選嘉義市長。國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯說，目前透過組織系統為翁壽良增加曝光度，與翁壽良競選團隊分進合擊。

張啓楷前天、昨天舉辦選戰培訓營，針對通過「海選」初選的學員，由競選總幹事、民眾黨創黨主席柯文哲面試及培訓，組成競選團隊；然而柯文哲的京華城案將於本月廿六日宣判，是否對月底民調選情有影響？張啓楷認為，柯文哲涉及的京華城案是政治追殺，相信判決會對他的選情有幫助，對民調有信心。

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