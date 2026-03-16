內政部強化各縣市國土安全韌性 建置鄉鎮防災中心 最高補助110萬

內政部強化國土安全韌性措施補助標準出爐，各縣市建置鄉鎮防災協作中心每處最高可獲110萬元補助。（資料照）

內政部強化國土安全韌性措施的補助標準出爐，地方政府建置防救災緊急維生設備，三六八鄉鎮（區）防災協作中心每處最高可獲一一〇萬元補助、七七四八處村里則每處最高可獲十五萬元補助，內政部也投入七．三二億元用於改善公有建物的既有防空避難空間及設備、四．八二六億元用於附建所需的物資、設備採購及空間規劃改善經費，全面推動全社會防衛韌性。

內政部近日發布「內政部因應國際情勢強化國土安全韌性執行辦法」，進一步明定補助細節。

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村里每處最高可獲15萬元補助

在「防救災緊急維生設備」部分，內政部編預算協助直轄市及縣市政府完備全國三六八處防災協作中心及七七四八處村里防救災緊急維生設備。依據補助標準，（鄉鎮區）防災協作中心建置防救災緊急維生設備，每處最高補助一一〇萬元；村里建置經費每處最高十五萬元。

針對既有防空避難空間及設備的改善，在七億三二〇〇萬元額度內，依實際所需改善工程款（含設計、監造費等）核定；補助公有建築物附建防空避難設備所需物資、設備採購，並改善空間規劃方面，則於四億八二六〇萬元額度內，以防空避難設備可容納人數每人最高補助一千元為核算基準，並依實際補助標的需求審查核定。

此外，為建置關鍵基礎設施防護效能，共有十九億九三二四萬元用於補助建置無人機反制系統，依補助設施實際所需建置經費核定。

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