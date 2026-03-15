陳重文涉賄判刑 恐無法披藍袍

北市國民黨籍議員陳重文因農會賄選案被判刑。 （資料照）

台北市國民黨議員陳重文之父陳思宗，為爭取北投區農會理事長選舉支持，與兒子陳重文選前挨家致贈威士忌禮盒拜票。士林地方法院認定，父子二人向具投票權的農會理事行求、交付財物已構成賄選，考量兩人坦承犯行，依違反農會法交付財物罪，各判處五個月有期徒刑，得易科罰金十五萬元，全案可再上訴。

北投區農會賄選案 與父親各判五個月

國民黨北市黨部主委戴錫欽先前受訪說，涉入台智光案的議員陳重文一審宣判有罪，除非登記前有改判無罪，否則就是不符資格。如今，陳重文又因農會賄選案被判刑，基本上已無法披藍袍參選。

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陳思宗曾任北投區農會第十三屆理事、第十四屆監事，去年當選第十五屆理事，後續再由理事互選為理事長。檢調調查，陳思宗為維持家族在士林、北投地區的政治影響力，與其子陳重文於二〇二四年十二月卅一日準備價值約二五〇〇至三千元的「LAUDER’S」威士忌禮盒，逐一拜訪四名可能當選理事的人選。

法院審理認為，農會理事長由理事互選產生，每名理事均具投票權及參選資格，因此對可能當選理事者行求或交付財物，若對方事後確實取得投票權，即已構成農會法所定賄選行為。

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