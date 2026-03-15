綠質疑藍 不希望新人參選

年底地方九合一大選，去年參與台北市罷免民進黨籍立委吳思瑤、吳沛憶的藍營青年賴苡任、李孝亮欲爭取黨內提名，不過二人近期卻陸續被以「去年罷免期間傷害黨譽」為由建請開除。民進黨籍議員簡舒培批評，事情已過去大半年，直到現在初選時機敏感才處理，不免引人質疑，難道國民黨現任議員都沒有相關責任？國民黨籍議員汪志冰認為，時機敏感處理一定要四平八穩，不要讓人覺得有內部操作，何況國民黨口口聲聲說要栽培年輕人，不要適得其反。

簡舒培︰已過大半年 時機敏感才處理

簡舒培表示，國民黨罷免違法偽造文書，當然有辱黨譽，但提供連署書、名冊的現任議員，難道都不知道這些事情？這件事情已經過去大半年，當時都沒處理，怎現在才來處理？不免讓人懷疑，是因為這兩人想要投入選舉，現任議員不希望有新人來，才有這些檢舉案。

請繼續往下閱讀...

她批評，當初國民黨議員們也都磨刀霍霍說要罷免「雙吳」，那難道這些人也「有辱黨譽」？應該要被一起處理？

汪志冰︰別讓人覺得有內部操作

汪志冰表示，在罷免吳思瑤案她與賴苡任接觸合作過程，並沒有特別看出賴有傷害黨的地方，而罷免一開始也就是由黨部來推動，整件事情進入司法，都有相關筆錄、起訴書可以作為正反方論證，國民黨處理黨紀問題也要講求科學，尤其現在初選時機敏感，一定要讓人心服口服。

她說，樂見年輕世代投入政治參與，國民黨口口聲聲說要栽培年輕人，這件事處理要四平八穩，不要讓人覺得有內部操作，否則適得其反。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法