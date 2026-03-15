為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠質疑藍 不希望新人參選

    2026/03/15 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    年底地方九合一大選，去年參與台北市罷免民進黨籍立委吳思瑤、吳沛憶的藍營青年賴苡任、李孝亮欲爭取黨內提名，不過二人近期卻陸續被以「去年罷免期間傷害黨譽」為由建請開除。民進黨籍議員簡舒培批評，事情已過去大半年，直到現在初選時機敏感才處理，不免引人質疑，難道國民黨現任議員都沒有相關責任？國民黨籍議員汪志冰認為，時機敏感處理一定要四平八穩，不要讓人覺得有內部操作，何況國民黨口口聲聲說要栽培年輕人，不要適得其反。

    簡舒培︰已過大半年 時機敏感才處理

    簡舒培表示，國民黨罷免違法偽造文書，當然有辱黨譽，但提供連署書、名冊的現任議員，難道都不知道這些事情？這件事情已經過去大半年，當時都沒處理，怎現在才來處理？不免讓人懷疑，是因為這兩人想要投入選舉，現任議員不希望有新人來，才有這些檢舉案。

    她批評，當初國民黨議員們也都磨刀霍霍說要罷免「雙吳」，那難道這些人也「有辱黨譽」？應該要被一起處理？

    汪志冰︰別讓人覺得有內部操作

    汪志冰表示，在罷免吳思瑤案她與賴苡任接觸合作過程，並沒有特別看出賴有傷害黨的地方，而罷免一開始也就是由黨部來推動，整件事情進入司法，都有相關筆錄、起訴書可以作為正反方論證，國民黨處理黨紀問題也要講求科學，尤其現在初選時機敏感，一定要讓人心服口服。

    她說，樂見年輕世代投入政治參與，國民黨口口聲聲說要栽培年輕人，這件事處理要四平八穩，不要讓人覺得有內部操作，否則適得其反。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播