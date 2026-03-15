帶頭罷免 李孝亮被控損害黨譽建請開除

國民黨籍賴苡任（左）、李孝亮（右）被以「損害黨譽」為由檢舉建請開除。（資料照）

藍初選互打？賴苡任也被檢舉 李︰承擔風險卻遭攻擊 越來越寒心

年底地方九合一選舉，去年投入罷免民進黨籍立委吳思瑤、吳沛憶的國民黨籍青年賴苡任、李孝亮也投入初選。而繼日前賴苡任被同黨里長檢舉「抓耙子」、「損害黨譽」建請開除後；昨日也傳出，李孝亮同樣被以「損害黨譽」為由檢舉建請開除，引人聯想是黨內初選互打。賴苡任案目前仍未有定案，李孝亮案則預計三月十七日召開地方考紀會。

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針對檢舉案，賴苡任先前強調，已將檢舉書所列的各大罪狀詳細向考紀委員完整交代，而市黨部將此案提請黨中央定奪，應該是認定他有抨擊中央，而非「出賣同志」，如果未來還需要進一步說明，會朝這個方向準備相關證據。李孝亮昨表示，時值黨內初選期間，出現這樣的抹黑、污衊，他深感遺憾與不齒，很多人說國民黨需要年輕人，但年輕人站出來承擔風險卻得到懷疑、攻擊、甚至檢舉的回報，只會讓人越來越寒心。

賴被具名檢舉 不實言論詆毀黨、出賣同志

去年國民黨為反制大罷免，在台北市鎖定綠委吳思瑤、吳沛憶發動罷免，不過後續因爆出幽靈連署、偽造文書爭議，包含李孝亮、賴苡任在內的「罷吳四騎士」以及時任國民黨北市黨部主委黃呂錦茹均遭到搜索、調查。

國民黨代表許立丕具名檢舉，賴苡任在擔任罷免召集人期間爭議不斷，除多次透過不實言論詆毀黨，更在市黨部面臨司法追殺時，為自保而向檢方供述內容多以推諉卸責，甚至當抓耙子出賣同志，再三強調黃呂的積極角色，為自保不惜切割，偵訊時全盤咬出市黨部，並將黃呂推上火線。

李被質疑損害國民黨公信力 行為不一作秀

李孝亮案的檢舉信則指出，李擔任領銜人後明知自己為寄戶口未實際居住，卻在公文寄存郵局時，於媒體前公開指責中央選舉委員會「飛鴿傳書」，旋即遭官署提出寄送證明打臉，損害國民黨公信力。此外，李孝亮母親在罷免期間多次聯繫媒體哭訴，稱李是被國民黨利用，嚴重損害黃呂錦茹與國民黨的政治操守。

信中也指出，李操弄連署數據，最終送件份數明顯不符比例，讓國民黨蒙羞；並擅自發放採訪通知，偽造「雨中奮戰」假象，是行為不一的作秀行徑；更多次指稱議員不配合、聯繫不到黨主席等，塑造單打獨鬥悲情形象。

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