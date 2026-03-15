蕭美琴力挺蘇巧慧 讚年輕有智慧

新北市雲林同鄉會總會昨舉行理監事會議與新春團拜，副總統蕭美琴（左二）現身輔選民進黨立委、市長參選人蘇巧慧（右二）。（記者黃子暘攝）

新北市年底九合一選舉開打，民進黨市長參選人蘇巧慧與國民黨市長參選人李四川昨天參加兩場活動「同場不同台」，晚間在新北市雲林同鄉會的新春團拜，副總統蕭美琴力挺蘇巧慧，新北市長侯友宜則與李四川公開同框。

蕭美琴說，蘇巧慧年輕，但已累積多年政治歷練與智慧，有其父親蘇貞昌的魄力、積極與認真，兼具「水獺媽媽」柔軟身段、溫暖的心，盼選民支持她發揮專業治理新北。

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侯友宜推薦李四川做事腳踏實地

侯友宜說，李四川是腳踏實地做工程的人，對新北市熟稔，雖然他們口才都不好，則選民給認真做事的人一個機會建設新北市，「（李四川）這個棒子會接得比我更穩」。

新北市土木技師公會會員大會昨在三重綜合體育館登場，蘇巧慧與李四川前後到場。

蘇巧慧指出，地方建設離不開各行各業的專家，尤其土木技師在城市發展與公共工程中扮演關鍵角色。未來也希望持續串聯更多專業與人才，共同推動新北市發展。

李四川則強調他「善於拿鐵鎚、不擅長拿麥克風」，但若有機會繼續服務，一定全力以赴推動市政，共同為新北市建設努力。

至於李四川陣營十三日首次推出「彩色瓢蟲公車」交通政策，AI生成的板橋車站背景與真實情境不符，蘇巧慧受訪表示，應該是國民黨幕僚團隊不小心的失誤，她認為AI其實是工具，要怎麼樣下指令、重視細節、讓成品能夠符合所想，這就是「眉角」。

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