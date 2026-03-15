競逐新北市 李四川：不會攻擊對手

前台北市副市長李四川。（記者方賓照攝）

前國民黨主席朱立倫、國民黨新北市長參選人李四川、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政與基隆市長謝國樑昨一同出席「模擬MegaCity模擬方城市」營隊活動。李四川強調，參選新北他絕對不會攻擊對手，蔣萬安表示會與李並肩作戰；張善政、謝國樑則感謝過去朱立倫提名，強調二〇二二年就是靠基北北桃的連線取得勝利，相信這樣的精神在二〇二六年會持續下去。

蔣萬安：會與川伯並肩作戰

李四川表示，他一直希望台灣選舉不要有負面的部分，希望自己的選舉是「參選不競選」，因為過去的政績市民心中都很清楚，這樣就不必要很大的造勢會、跑攤和花很多錢。但李也坦言，「好像沒有我想的那麼簡單」，他還沒開始選祖宗八代就全都被翻出來。

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蔣萬安表示，「我跟川伯一起打拚快四年，培養出一個眼神就有默契」，且對這兩座城市未來發展有共同的想法，接下來一定會持續密切的合作、並肩作戰，推動這兩座城市的進步，我們非常期待，對未來有信心。

李也回應，他們會提出雙北重要的政策，讓新北再精進會是他選舉的主軸，「我不會去攻擊所有人的對手，不管他家庭等所有他的狀況，這個我絕對不會做」。

李四川也提到，雖然大家都說他年紀大，「但我跟蔣市長把輝達留給我們所有的年輕人」，讓年輕人能夠在現在的科技、AI上，往後能夠有很好的發展。如果讓他真的是能成為新北的市長，他一定會非常的努力，「為我們的後代留了很多你們該要有的」。此外，李還當場公開徵選現場的青年加入他的團隊一起為新北建設。

張善政則表示，他於行政院任職時，李四川擔任政院秘書長，做事情非常紮實，當時就覺得李是非常棒的人才。過去幾年基北北桃合作得非常好，他非常期待李四川今年當選後，能持續基北北桃的合作動能，繼續把「Mega City」的觀念和基北北桃共同生活圈讓國際看見。

被問及是否找朱立倫協助選舉，張善政說，朱立倫與桃園的淵源非常深，他上次選舉也是因為朱的徵召，今年選舉還是需要朱繼續幫忙加持。謝國樑也說，這幾年在市政上持續請教朱立倫，等選戰開跑，第一個就要邀請朱立倫來幫他加持，年二〇二二年就是靠基北北桃的連線取得勝利，這樣的精神在二〇二六年會持續下去。

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