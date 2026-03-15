國民黨台中市長初選拚場》江啟臣有柯志恩謝龍介相助 楊瓊瓔萬人造勢喊幸福城市

國民黨台中市長兩位參選人昨分別造勢拚場，楊瓊瓔於大雅舉辦萬人造勢活動。（記者張軒哲攝）

國民黨台中市長初選的民調即將進行，兩位參選人立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔昨分別舉辦造勢拚場，國民黨提名參選台南市長與高雄市長的立委謝龍介、柯志恩到場相挺江啟臣，三人宣示要強強聯手，六都從南到北都要拿下。楊瓊瓔則於大雅舉辦萬人造勢活動，高喊「我準備好接棒台中市長盧秀燕」。

柯：這個姊姊怪怪的

楊：市民做最後決定

謝龍介及柯志恩支持江啟臣，如何面對立院同事楊瓊瓔？謝龍介說，「國民黨總不能推兩個人」、「手心手背都是肉」；柯志恩則暗示江啟臣有好多姊姊，但「這個姊姊怪怪的」。對此，楊瓊瓔表示，在民主制度下，每一個人其實都是一樣的，一人一票，最後真正做決定的是台中市民。

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柯志恩致詞表示，六都現在都在等江啟臣一個人，江啟臣八年前就準備好了，六都有五都底定，要把最後拼圖拼出來，他們三人要連成一線，年底他們三人一定會都離開立法院，要進駐台中、台南、高雄，展現地方的魄力。謝龍介則強調，不管在台南、高雄還是台中，都要連成一線，唯一支持江啟臣。

江表示，柯志恩與謝龍介來台中，就是希望台中能推出最強的人選，只有強強聯手，才能讓六都連線，從南到北全部拿下，台中絕對不能成為缺口，更不能失守。

楊瓊瓔於大雅舉辦「萬人挺瓔團結大會」造勢活動，會場湧入萬人相挺，楊瓊瓔提出多項建設政見，喊話「我準備好接棒盧秀燕」。

支持者從山海線搭乘遊覽車到大雅會場，現場除了有沈文程等藝人表演外，來自不同領域的市民代表上台分享對楊瓊瓔的支持。日前出席支持江啟臣場合的立委顏寬恒也站台相挺。

楊瓊瓔說，自己年輕就擔任省議員從政至今，相信實力是累積在為民服務長期累積，因為台中市是一個非常多元的一個城市，希望延續盧秀燕政績，讓台中成為一個幸福快樂的城市。

國民黨台中市長兩位參選人昨分別造勢拚場，江啟臣有柯志恩與謝龍介助陣。（記者廖耀東攝）

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