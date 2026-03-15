新聞分析》大藍併小藍的一場戲

國民黨、民眾黨昨舉行「逐夢台灣，許你未來」共同願景記者會，強調藍白會堅定完成二〇二八政黨輪替。（記者叢昌瑾攝）

記者施曉光／特稿

為了打贏坐上黨魁寶座後的首場年底選戰，國民黨主席鄭麗文昨再度與民眾黨主席黃國昌公開同台，以兩黨「共同願景」為師出之名，來包裝政治表象背後的「大藍」與「小藍」選舉利益購併，至於所謂「共同願景」，不過只是無足輕重的政治樣板戲。

而在鄭麗文與有意爭取藍白共推參選新北市長的黃國昌同台大戲進行的平行時空之下，從去年黨主席選舉期間以來，就多次顯露與鄭麗文路線顯不對盤的「朱家軍」自搭舞台，主帥朱立倫與國民黨新北市長參選人李四川及台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑合體造勢。

請繼續往下閱讀...

令外界聯想的是，藍白原定昨天這場記者會應該是在十三日召開，民眾黨突然宣布延後一天，才會形成昨天黃國昌與李四川「隔空拼場」的現象，鄭麗文反而被動成為黃國昌「偕同者」的道具。

面對媒體詢問未來選戰是否會尋求朱立倫的意見與協助，一度脫口稱呼朱立倫「朱先（生）」，後又改口「朱主席」的鄭麗文，只能說歡迎黨內同志一起為二〇二六選戰加油、輔選，未來會納入並尊重「黨內的各種聲音」，當下空氣中卻飄散著一股莫名的尷尬。

不過，如果撇開黨內勢力搭檯較勁的彆扭，這場藍白「共同願景」大戲，其實是為鄭麗文在選後黨內議論黨魁輔選功過時，幫自己增加「容錯率」的話術，因為藍白兩黨共推人選縣市包括宜蘭縣、嘉義市、新北市，如果這些選區最後中箭落馬，敗績自有白營攤責，若由白營候選人披掛上陣並奪下城池，鄭中央也可以攬下輔選功績，更不必列計藍營失土。

不過，像新北市這種大體量的執政地盤，在國民黨的字典中，從不存在退、讓二字，無論是二〇〇四年的「國親合」，到二〇二四年總統大選「藍白合」無疾而終的例子，國民黨從頭到尾都絲毫沒有過退讓的念頭，更何況這次國民黨早已備妥新竹市不提名的「前金」，民眾黨最後恐怕也只能自認「小藍」，在所謂「聯合治理」的政治肉桶中找些肉屑或邊角料，如果國民黨還願意補上「後謝」，恐怕也只剩下連藍營自己都不看好的嘉義市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法