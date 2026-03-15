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    首頁 > 政治

    藍白畫大餅卻封殺預算 綠批一半唬爛一半騙

    2026/03/15 05:30 記者陳政宇／台北報導
    國民黨、民眾黨昨舉行「逐夢台灣，許你未來」共同願景記者會，強調藍白會堅定完成二〇二八政黨輪替。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨、民眾黨昨舉行「逐夢台灣，許你未來」共同願景記者會，強調藍白會堅定完成二〇二八政黨輪替。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨發表共同政見，包括社會福利、居住正義、環境永續、AI產業治理四大領域願景。對此，民進黨批評，藍白政見「一半唬爛一半騙」，一方面高談願景，另一方面卻在國會封殺相關預算，呼籲兩黨應先依法審查總預算，讓現有各項福國利民的政策順利推動。

    面對藍白聯手搶攻，民進黨表示，在野黨敲鑼打鼓宣布共同願景，但愈講愈奇怪，說好的「願景」全都只是對台灣的批判。例如藍白所謂的「敬老願景」、「居住願景」，但真相是民進黨拚命推，透過社福政策與居住政策希望照顧更多國人，結果藍白拚命擋預算。

    針對藍白所提「環境願景」，民進黨說，兩黨一再重複光電、空污謠言，對台灣的環境與經濟完全沒幫助；至於所謂的「AI願景」，真相是台灣經濟是在過去十年間，一步一步正確布局、谷底爬升，才有今天的競爭力，為什麼藍白總是要扭曲台灣經濟成就。

    民進黨質問，最根本的問題是，連中央政府總預算都不願意審查，還有臉繼續畫政策大餅？騙誰？若翻一下去年八月送到每位立委手上的預算書，所謂藍白共同願景的內容，撇除造謠、撇除扭曲，早已是國家穩健前進的方向。

    民進黨強調，為什麼藍白覺得政府沒有做、覺得自己高瞻遠矚？答案是因為藍白兩黨不審總預算，奉勸兩黨先依法審完預算，讓現有各項福國利民的政策順利推動，再來講所謂願景。

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