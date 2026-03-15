藍白高舉共同願景 堅定完成政黨輪替

國民黨、民眾黨昨舉行「逐夢台灣，許你未來」共同願景記者會，強調藍白會堅定完成二〇二八政黨輪替。（記者叢昌瑾攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨日召開「逐夢台灣，許你未來」共同願景記者會，強調藍白兩黨會堅定完成二〇二八政黨輪替。至於未來兩黨共推候選人的機制為何？黃國昌說，上週他與鄭麗文已初步交換意見，決定日後兩黨各推三名代表進行政黨合作協議文字的擬定，並待兩黨各自完成黨內民主程序後，才會正式簽署。

鄭麗文則說，未來除了黨中央協調代表，還要因地制度，在藍白共推人選的直轄市、縣市，各自納入參選人及在地的重要聲音，希望所有相關人士都能充分表達意見，尋找最適合的方式，產生藍白共推的候選人。

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鄭麗文昨天揭櫫「正視民生、聯合治理、務實前行」三大方向，強調這是藍白兩黨會堅定完成到二〇二八政黨輪替的重要磐石與初心；黃國昌則說，藍白兩黨向全民宣示，未來無論誰執政當家，兩黨共同願景都會是地方政府、議會要完成的價值目標，這也是台灣民主史上非常巨大的一步。

鄭、黃除了說明「社會福利、居住正義、環境永續、AI產業治理」等四大領域的共同願景，也一起在「逐夢台灣，許你未來」的背板上簽名，象徵對人民許下共同承諾。

四大領域對人民承諾

鄭麗文表示，藍白共同提出政策願景是「台灣民主政治跨越的重要里程碑」，透過對話、溝通、協調與合作，回應更廣大的民意需求，藍白合作跨出了重要的一步，國民黨陸續完成縣市長參選人提名後，將進入兩黨合作提名作業階段。

鄭麗文並強調「聯合治理」的重要性，是成熟民主與進步的展現，能極大化人民的需求，使之受到全方位的照顧，在絕大多數的內閣制國家，「聯合治理」一向是常態，這是台灣民主必須學習的，而藍白合作絕對遵循民主原則，向選民與支持者百分之百負責任。

黃國昌則說，民眾黨會持續推進前黨魁柯文哲倡議的「聯合政府」理念，從立法層次，再到地方聯合治理，不僅是選舉合作，更不涉及權位交換。

在鄭麗文與黃國昌召開記者會的同時，前國民黨主席朱立倫與藍營北北基桃地方首長、參選人也合體造勢，媒體詢問鄭未來是否會尋求朱立倫的協助？鄭麗文回應，所有黨內同志願意加入，一起為二〇二六選戰加油、輔選，她都樂觀其成，也希望所有黨內同志都願意加入為二〇二六選戰加油、輔選，對於黨內的各種聲音，她也一定會納入並尊重。

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