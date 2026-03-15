朱立倫：國安不分黨派 支持國防重要預算

前國民黨主席朱立倫昨舉行「模擬Mega City模擬方城市」營隊，邀請北北基桃四位國民黨市長及參選人與會，朱強調國家安全不分黨派，全力支持國防重要預算。（記者方賓照攝）

國民黨內對於軍購案有不同的路線之爭，雖然國民黨立院黨團提出三八〇〇億元+N版本，但黨內立委仍有不同意見。前國民黨主席朱立倫昨受訪表示，全力支持國家安全、國防重要預算；他強調國家安全不分黨派，更提及「路透社」報導川普將在川習會後對台宣布六千億元軍售，相信每一項都很重要，立法院在審查相關條例時一定能匡列所需預算。

川習會後對台的六千億元軍售 也要匡列

在國民黨內對軍購案定調前，朱立倫的子弟兵、前黨內智庫副執行長凌濤曾多次提出軍購條例至少九千億元的主張，朱立倫昨舉行「模擬Mega City模擬方城市」營隊，邀請北北基桃四位國民黨市長及參選人與會。他會前接受媒體聯訪時表示，做為中華民國的國民，做為台灣的一份子，一定是全力支持國家安全、國防重要的預算。「路透社」報導，美國即將要宣佈六千億元的新軍購，他相信這每一項都是很重要的；朱也說明，這是法律案，所以立法院未來在審查這些相關條例時，一定能夠匡列國家所需要的相關預算。

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談及鄭習會 「我一定是祝福」

對於國民黨主席鄭麗文表示「鄭習會」在選舉上半年來舉行會是「大利多」，朱立倫則表示，「我一定是祝福」，他已離開黨主席的位子，絕對是祝福現任的主席，因主席都很辛苦，祝福她所有工作都能夠很順利。未來不管是任何出訪或各方面，都希望能夠順利成功，那會對國民黨和台灣更好。

卓赴日外交突破 就大方的說

有關行政院長卓榮泰公佈赴日看經典賽包機費用同時重申是私人行程，朱立倫則表示，他一直覺得卓榮泰這次去日本能夠有外交突破是一件好事情，既然是外交突破，就大大方方的跟大家說，雖然是秘密外交，但是卓榮泰已經做了這樣的外交突破，「他當然是公務行程，他當然代表國家」。

朱立倫認為，一開始卓榮泰就不必閃閃躲躲，不必又是公務、又是自費，搞得這樣子烏煙瘴氣，就大大方方的承認這就是公務行程，就是代表國家。

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