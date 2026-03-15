美將宣布200億美元軍售 學者：有效增強台灣空防

「路透」近日披露，美國政府擬於四月川習會後宣布高達一四〇億美元（約新台幣四五〇〇億元）的對台軍售案，也可能再加碼六〇億元不對稱作戰裝備。據了解，軍售項目包括NASAMS（國家先進地對空飛彈系統），能有效彌補我國中間空層的防禦空隙。（圖取自Kongsberg Defence and Aerospace官網）

「路透」近日披露，美國政府擬於四月川習會後宣布高達一四〇億美元（約新台幣四五〇〇億元）的對台軍售案，也可能再加碼六〇億元不對稱作戰裝備。學者受訪指出，美方消息經外媒二次披露可信度高，且項目攸關政府擬提出的一．二五兆元國防特別預算所建構的「台灣之盾」範疇，可大增我防空戰力。

軍售項目 攸關建構「台灣之盾」

國防院學者蘇紫雲昨受訪指出，國防部規劃特別預算大致分為三大架構，包括已公布的地面防衛作戰、防空系統，以及國防自主生產。他分析，下波軍售內容若包含愛國者三型飛彈，預計將為台灣增加第四個愛國者防空營。屆時我國將具備約卅二套發射器，並增加儲彈量至二到三個基數，藉此建構更完整的中高空飛彈防禦系統。

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此外，軍售也涵蓋NASAMS（國家先進地對空飛彈系統）。蘇紫雲說明，增加採購該型飛彈系統套數，主要是為抵禦中共「戰備警巡」船艦，防範其在廿四海浬處對我發動攻擊，同時能有效彌補中間空層的防禦空隙。

民進黨立委王定宇也透露，此次軍售的重中之重包括「整合防空與飛彈防禦戰鬥指揮系統」（IBCS），該系統目前除了美國自身使用外，僅提供給丹麥與波蘭，具備能整合台灣國產與美製的跨系統整合、快速反應及提升防禦韌性三大關鍵優勢，這是經台美密集協商建構反制中國空中威脅的「台灣之盾」，是依據敵情威脅與戰備縱深精算而來，絕非漫天喊價。

外交部長林佳龍強調，軍售項目有一定程序，目前已有五個項目納入國防特別預算中，後續為強化建構「台灣之盾」，仍有一些項目在美國跨部會審查程序中，台灣就依照美方程序進行，「這都不會受到川習會影響」。

在野黨十三日已同意授權國防部簽署即將到期的M109A7自走砲、海馬士多管火箭等四案發價書，但仍在決議文字中聲稱軍購案「流於黑箱」、「行政失能」。對此，蘇紫雲說，國軍已透過機密會議或個別拜會立委說明軍購內容，這是兼顧美方規範與國內政治程序的需求。他強調，在美國正式知會國會前先列為機密，完全是尊重國際軍售的慣例，美方公告後我方才會公告。

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