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    首頁 > 政治

    準國安會諮委林志潔：中共「三戰」企圖消滅我司法主權

    2026/03/15 05:30 記者方瑋立／台北報導
    國立陽明交通大學教授特聘教授林志潔昨指出，中共近年來對台動武已不僅限於實體軍演，更透過法律戰、輿論戰與認知戰（三戰）的三位一體，試圖消滅台灣的司法主權。（記者方瑋立攝）

    國立陽明交通大學教授特聘教授林志潔昨指出，中共近年來對台動武已不僅限於實體軍演，更透過法律戰、輿論戰與認知戰（三戰）的三位一體，試圖消滅台灣的司法主權。（記者方瑋立攝）

    國立陽明交通大學教授特聘教授林志潔昨指出，中共近年來對台動武已不僅限於實體軍演，更透過法律戰、輿論戰與認知戰（三戰）的三位一體，試圖消滅台灣的司法主權，將台灣議題「內國化」，其「長臂管轄」範圍更已擴張至全球。

    法律戰、輿論戰、認知戰 早就開打

    台灣安保協會等民團昨舉行首場以「行政權拒止中國侵略之法律策略」為主題的「拱心石計畫系列研討會」。

    將任國安會諮委的林志潔發表專題演講指出，中共法律戰的第一步是「否定台灣主權」，第二步則是「否定台灣管轄權」。例如近期中共反覆強調聯合國大會第二七五八號決議，其目的就是要在國際間形塑「台灣不是國家」的認知，並透過單方詮釋，將台灣周邊水域視為「內海」，藉此測試台灣與國際社會的底線。

    北京「長臂管轄」範圍 已擴張至全球

    針對近期中共對委沈伯洋等人發布的「頑固台獨分子」清單，林志潔直言這就是「個人法律戰」的展現。她分析，中共利用「反分裂國家法」進行「長臂管轄」，其構成要件之模糊，在台灣的言論竟遭中共宣稱具有司法管轄權，甚至意圖透過與他國的司法互助協議進行跨境執法，這種「法律威懾」的目的在於切斷台灣本土聲音與國際社會的鏈接，讓台灣人出國、辦活動時產生畏懼，進而達到安靜、噤聲的效果。

    林志潔呼籲，面對中共積極攻勢的法律戰，台灣絕對不能被孤立。高度依賴中國經貿，等同於削弱與其他國家的連結，將使台灣陷入被「內國化」的危機。台灣必須提升法律警覺，強化國際法理論述，並識破威權國家「徒有審判形式」的偽裝，法律人應站出來反對極權，不能讓法治淪為壓迫人權的工具。

    面臨中國商業經濟滲透，中興大學法律學系教授陳信安建議，行政機關在禁止中國汽車等商品進口時，應更明確區分其目的是基於「國家安全」、「經濟秩序」還是「產業維護」，這將決定禁止的範圍與法律正當性。他提醒，行政權在「原則禁止、例外允許」的貿易架構下，擁有廣大的裁量空間與判斷餘地，若能透過「附負擔之行政處分」等方式，既能達成國安目的，也更能符合比例原則。

    台灣安保協會副秘書長何澄輝說，中國的三戰已無孔不入，特別是在經濟安全領域。面對洗產地等挑戰，行政單位必須在關稅、禁令與在地產權保障間尋求平衡，建立具體的法律與政策防護網。

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