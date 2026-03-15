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    首頁 > 政治

    賴清德「總統直選30週年」談話 國民黨：直選不是台獨公投

    2026/03/15 05:30 記者施曉光／台北報導
    賴清德總統昨在「總統直選三十週年」研討會上宣稱「台灣人民藉總統直選確立政府合法性」，國民黨發出新聞稿駁斥指出，總統直選不是制憲公投、台獨公投，賴清德漠視、扭曲憲政制度，以意識型態改寫歷史。（記者廖振輝攝）

    賴清德總統昨在「總統直選三十週年」研討會上宣稱「台灣人民藉總統直選確立政府合法性」，國民黨發出新聞稿駁斥指出，總統直選不是制憲公投、台獨公投，賴清德漠視、扭曲憲政制度，以意識型態改寫歷史。（記者廖振輝攝）

    針對賴清德總統在「總統直選三十週年」研討會上宣稱「台灣人民藉總統直選確立政府合法性」，國民黨昨日發出新聞稿嚴正駁斥指出，中華民國自一九一一年建國以來，即為延續至今的國家體制，政府合法性來自憲政制度與人民授權的持續運作，而非直到總統直選才「確立合法性」，總統直選不是制憲公投、台獨公投，賴清德漠視、扭曲憲政制度，以意識型態改寫歷史。

    國民黨同時指出，賴清德將國民黨政府形容為「對待台灣人民比日本殖民還差」，這種以仇恨、情緒性語言的說法，既忽略歷史的複雜背景，也無助於社會理性對話。

    國民黨文傳會副主委尹乃菁也提出「五問」反嗆賴清德，包括日據時代台灣只有三百多個大學生，又有多少高校生？日據時代台灣人能選立委、縣市長？日據時代會給農民三七五減租、放領公地？日據時代殺了多少反抗的原住民、義民與台灣人民？如果不是國民黨，二戰後台灣必被共產黨佔領，民進黨能夠組黨，賴清德能夠當選總統？

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