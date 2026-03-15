總統直選30週年》姜皇池：堅持互不隸屬論述 反駁2758號擴張解釋

台灣智庫昨舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會，國際法學者姜皇池表示，未來政府應堅持「互不隸屬」的法律論述，建立一致且可預期的對外對話立場。（記者廖振輝攝）

總統直選適逢卅週年，台灣智庫昨舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會，國際法學者姜皇池表示，國家地位的鞏固需要持續的努力，未來政府應堅持「互不隸屬」的法律論述，建立一致且可預期的對外對話立場，必要時反駁聯大二七五八號決議的擴張性解釋或恣意與一中的連結。

台灣國家結構 民主實踐逐步累積

台大法律學系教授姜皇池昨以「告別一九四五中華民國：從舊金山合約到新生國家」為題發表演說。他表示，一九九〇年代的民主運動是台灣國家地位轉型的關鍵，隨著一九八七年解嚴、一九九一年廢止「動員戡亂時期臨時條款」，一九九二年國會全面改選，政府不再與中共爭奪代表全中國的政權，這項轉變在法律與事實上，強化了台灣作為與中國有所區隔的個別主權國家的國際認識與戰略地位。

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姜皇池說，一九九六年總統直選具有劃時代意義，代表統治權力來自台灣二三〇〇萬人的集體授權，確立了兩岸互不隸屬的現狀。一九九九年前總統李登輝提出的「特殊的國與國關係」，更進一步將事實主權與法律主權合一，向世界確認了台灣的法律定位。

姜皇池也分析了不同政府對主權論述的貢獻，包含陳水扁政府提出「一邊一國」、廢除「國統綱領」，並於二〇〇七年首度嘗試以「台灣」名義申請加入聯合國。蔡英文政府則提出「中華民國台灣」論述，並強調兩岸「互不隸屬」。現任總統賴清德亦延續此一立場。

姜皇池也以「蝸牛」比喻台灣，指台灣揹負著難以脫掉的「硬殼」，步履蹣跚且時有顛簸，但台灣的國家地位結構，本質上是一個透過民主實踐，逐步累積的過程，而非某一宣示性的單一時刻。每一次的民主改革與國家主權宣示，都能在國際法層面累積具體的法律意涵，藉此共同構成台灣主張「與中國互不隸屬的主權獨立國家」的實質基礎。

外交部長林佳龍於開幕致詞表示，台灣於一九九六年完成首次總統直選，奠定以「台灣」為主體的中華民國台灣國家體制和權力基礎；而美方已多次公開反駁中國對聯大二七五八號決議的錯誤解釋，強調該決議不支持、也未反映對中國「一中原則」的共識等立場。

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