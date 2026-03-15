總統直選30週年》許信良：缺乏憲政共識 台灣民主最大危機

台灣智庫昨舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會，場次二「人民作主三十年:回望總統直選與作為想像共同體的台灣」，李登輝基金會董事長李安妮（左起）、台灣日本關係協會會長謝長廷、國史館館長陳儀深、亞太和平研究基金會董事長許信良、台灣大學政治學系名譽教授明居正、清華大學助理教授周馥儀與談。（記者廖振輝攝）

今年適逢台灣總統直選三十週年，亞太和平研究基金會董事長許信良昨直指，台灣民主最大危機是「缺乏憲政共識」，在野黨將立法院誤認為美國國會，增減政府支出的提案皆已違憲，但因朝野難達協議且修憲困難，呼籲民間推動化解僵局。

台灣智庫昨舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會，檢視台灣民主發展與未來挑戰，民進黨兩位前主席許信良、謝長廷與會。許信良回顧，台灣的政治文化深受威權時期影響，連地方縣市長都具備實權，一九九七年根據法國第五共和修憲，雙首長制的憲政運作中心是總統、並非國會。

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許信良提醒，如今朝野對憲政內涵缺乏共識，是台灣民主最脆弱的一環，尤其在野黨把立院當成美國國會，提案增加政府支出或減稅都是違憲。但單靠朝野很難達成協議，修憲也不可能，唯有民間推動方能達成憲政共識，否則民主走不下去、僵局是無解的。

謝長廷：總統直選 落實「台灣共同體」

現為台灣日本關係協會會長謝長廷則剖析，讓「台灣共同體」意識制度化和普遍化的關鍵，正是總統直選。中華民國憲法無法在中國實施，民主化僅能在台灣落地生根，民眾能體會到「去投票就是國家的主人」，因此民主化等於台灣化。

面對台灣朝野對抗，謝長廷自嘲說，「我們以前做了壞的模範．有時候也很兇」，但那一代有準備，邏輯和推論的素養也比較好。民主是多數決，若多數人的程度沒有比少數人好，也不保證民主的結果會好，期盼民主要隨著民主進步。

明居正：台灣民主 仍需持續深化鞏固

台灣大學政治學系名譽教授明居正指出，台灣民主化歷程較漸進，透過選舉逐步制度化，使社會建立對民主程序的信任。台灣社會對選舉制度具有高度信任，而言論自由與制度競爭也成為民主政治重要基礎；但面對外部壓力與內部政治競爭，台灣民主仍需持續深化與鞏固，以維持制度的穩定與發展。

台灣智庫昨舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會，亞太和平研究基金會董事長許信良與會表示，台灣民主最大危機是「缺乏憲政共識」。（記者廖振輝攝）

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