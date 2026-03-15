院版軍購 有助軍工產業大爆發

軍工產業去年產值合計二三〇八億元，政院官員表示，政院版一．二五兆元國防特別條例若能通過，軍工產業將大爆發。圖為去年台北國際航太暨國防工業展。（資料照）

官員：預計創造逾4千億產值、逾9萬個工作機會

行政院今年提出十三項戰略產業，作為國家未來發展重點，其中包括軍工產業。根據統計，軍工產業去年產值合計二三〇八億元，政院官員表示，過去台灣難以跨足軍工產業，但如今已具備深耕能力，行政院已提出規模達一．二五兆元的國防特別條例草案，若能順利通過，軍工產業將大爆發。

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擠身13項戰略產業 國家發展重點

十三項戰略產業，包括軍工產業、半導體產業、人工智慧、矽光子與量子等、AI機器人、安控、次世代通訊、關鍵礦物、生技醫療、亞洲資產管理中心、基礎公共建設及都市更新、文創產業及兆元觀光產業。

官員指出，院版一．二五兆元的國防特別條例草案，規劃三大核心區塊，包括打造「台灣之盾」、導入AI科技來建構快速精準的擊殺鏈，全力發展在地軍工相關產業。預計特別條例與預算可創造逾四千億元軍工產業產值、逾九萬個工作機會，在守護台灣安全同時，推動國家經濟發展。

根據行政院統計，軍工產業去年產值合計二三〇八億元，其中無人機一二九億元、船艦六九六億元、航太一四八三億元。

無人載具整機外銷金額 狂飆21倍

在無人機部分，行政院去年底核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，經濟部也推動「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，截至去年年十二月底止，已有超過二六〇家國內業者參與，並與八國簽署合作備忘錄，促成超過卅五項國際合作案。其中，我國整機外銷從二〇二四年一．四億元成長廿一倍至二〇二五年廿九．五億元，其中前三大出口國家為捷克、波蘭與美國。

此外，在航太方面，完成F-16維修中心關鍵能量建置，並於去年四月啟用首條大型發動機恆溫鍛造產線。而漢翔公司外包國內業者生產，已協助二一七家國內供應商評鑑合格，並與一三六家業者簽署委託製造合約，總金額達一一一．七億元。行政院去年七月也公告「國防航太產業AERO輔導計畫」。

在船艦部分，國防部與海委會海巡署提出一九八艘艦艇造艦需求，全數由國內造船業者承造，截至去年十二月底止，已完成累計一四五艘艦艇交船，預計二〇三一年底完成全數交艦。而海巡署已於去年九月及十一月分別完成一千噸級與四千噸級巡防艦建造與成軍，有助強化海域執法能量。

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