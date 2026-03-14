遲不排審軍購案 民進黨：國民黨為「鄭習會」鋪路

民進黨昨批評，國民黨主席鄭麗文為實現「鄭習會」幻想，不遺餘力地阻礙台灣提升自我防衛能力的機會。國民黨則呼籲民進黨勿再沉迷「鄭習會」劇本，用幻想抹黑軍購監督。（資料照）

國民黨：勿用幻想抹黑軍購監督

朝野不同版本的國防特別預算條例皆已付委審查，但立法院外交及國防委員會國民黨籍召委馬文君卻遲未排審相關議案，民進黨昨批評，國民黨主席鄭麗文為實現「鄭習會」幻想，國民黨不遺餘力地阻礙台灣提升自我防衛能力的機會，簡直是無情打臉自家黨內成員。

國民黨昨回應指出，民進黨近來幾乎「三句不離『鄭習會』，聲稱國民黨「卡軍購條例、為『鄭習會』犧牲國安」的說法，是再次用毫無根據的政治抹黑轉移焦點，把立法院正常的法案審查程序扭曲為政治陰謀，這種操作只顯示民進黨已經從「抗中保台」變成「幻想保台」，不斷編造劇情轉移執政困境，呼籲民進黨勿再沉迷「鄭習會」劇本，用幻想抹黑軍購監督。

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國民黨強調，立法院對涉及數千億元甚至上兆元的國防特別預算進行審查，本來就是民主制度下最基本的責任，民進黨卻動輒以「國安」之名要求在野黨照單全收，彷彿只要不依照民進黨的劇本鼓掌通過，就是「危害國安」。

民進黨發言人李坤城表示，鄭麗文一心期盼的「鄭習會」被對岸一拖再拖，攸關國家安全的軍購特別條例就被國民黨一直拖延。鄭還公然聲稱「鄭習會」是選舉大利多，令人懷疑國民黨是否寧可違背國內主流民意，持續向中國靠攏，也要讓軍購案淪為「鄭習會」的談判籌碼，甚至可能以此換取前往北京會面機會，賺取鄭麗文口中的「大利多」。

李坤城說，馬文君高度配合鄭麗文杯葛國防特別條例，證明國民黨版的國防特別條例草案不過是一場戲，自始至終都在欺騙國人。審查國防預算條例分秒必爭，例如立法院正副院長韓國瑜、江啟臣曾共同聲明「國防特別條例將是最優先審議議案」；台中市長盧秀燕亦公開表示支持國防預算；甚至連身兼黨發言人的立委牛煦庭也曾說「美方期待一定會回應」、立委吳宗憲更主張「支持軍購案進入實質審查」。面對國民黨內懇切的呼籲，鄭麗文卻充耳不聞，執意擋到底。

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