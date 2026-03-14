「官我什麼事」專訪》國安專庭法官許凱傑：國安案件危害 不亞於殺人放火

台北地方法院國安專庭法官許凱傑接受本報「官我什麼事」節目專訪指出，國安案件潛在危害程度，並不亞於殺人放火。（記者黃筠軒攝）

行動多具有隱蔽性 證據蒐集困難

中國透過灰色地帶的文攻武嚇與統戰滲透對台施加長期壓力，而司法在整體國家安全體系中扮演重要卻仍有限的角色。台北地方法院國安專庭法官許凱傑接受本報「官我什麼事」節目專訪指出，國安案件與一般刑事案件最大的差異，在於其行為往往處於灰色地帶，具高度隱蔽性，且往往披著正常交流或人際互動的外衣，因此在初期階段很難被辨識或發現。

許凱傑指出，國安案件所涉及的危害層面與一般犯罪不同，若國家安全因制度或政治體制受到影響，可能連帶衝擊人民生命、財產保障的整體制度，其潛在危害程度，並不亞於殺人、放火或詐欺等重大犯罪。也因此，社會必須對此類案件保持高度警覺。

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考量保護情報來源 舉證審理複雜

「在司法實務上，國安案件的另一個特徵，是證據蒐集與認定相對困難。」許凱傑解釋，由於相關行動多具有隱蔽性，不僅不易被直接揭露，情報機關在是否將情報提供法院作為證據時，也需權衡是否會暴露情報來源。若情報不足以在法庭上形成完整證據鏈，相關資料也可能不會被公開使用，使案件在舉證與審理上更為複雜。

許凱傑表示，正因國安案件上述特性，我國近年也逐步建立專業審理機制，二〇二二年國安相關法律修法後，司法院並於二〇二三年公布各級法院設置國安專庭的相關規定，使國安案件能由具專業背景的法官審理，不再完全採隨機分案方式，以提升案件審理的專業性與效率。

「民主必須要有牙齒，但不能咬到自己的舌頭。」許凱傑表示，過去法律與政治教育多強調人權保障，在自由主義的制度脈絡下，重視保障個人權利與維護民主制度。然而灰色地帶衝突的環境中，許多滲透行動往往介於合法與非法間，若在合法階段未察覺風險，行為可能逐步跨越法律界線並造成更大危害；若過早對合法行為進行過度管制，也可能傷害民主制度與人權保障。

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