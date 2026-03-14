川習會後 川普將批准200億美元對台軍售

路透引述知情人士指出，一份總價約140億美元的美國對台軍售方案已準備就緒。據了解，該方案主要由愛國者三型（PAC-3）與國家先進防空系統（NASAMS）防空飛彈組成。圖為愛三增程型防空飛彈。（圖取自洛馬官網）

140億攔截飛彈案準備就緒 60億不對稱防禦裝備案可能同步公布

路透十三日獨家引述消息人士報導，一項價值約一四〇億美元、涵蓋先進攔截飛彈的美國對台軍售案已準備就緒，正待總統川普批准。該協議預計在川普三月三十一日至四月二日訪中並與習近平會晤後正式簽署公布。若成行，這將成為美國歷來對台規模最大的軍售案，顯示華盛頓在尋求與北京達成貿易協議的同時，仍計劃維持甚至加強對台軍事支持。

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路透：史上最大規模對台軍售

據了解，這筆高達一四〇億美元的軍售主要包含「愛國者三型」（PAC-3）防空飛彈及「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）。此外，另有價值約六〇億美元的「不對稱」防禦能力項目待批準，可能與前述軍售案一併或於後續方案中公布。消息人士強調：「只要總統點頭，一切即可正式宣布，所有準備工作均已就緒。」

美行動證實無意削弱防衛承諾

儘管外界擔憂川普為換取貿易利益而縮減對台軍售，且紐約時報上月曾報導該案被刻意推遲以避免激怒中方，但此次動向證實美國無意削弱防衛承諾。川普在其第二任期內批准的對台軍售總額已超過其前任拜登四年任期的總和，其中包括去年十二月批准的一項價值一一〇億美元的飛彈、無人機及火炮零組件軍售案。台灣立法院已於十三日授權政府簽署該筆軍售案中的四項武器系統合約，以確保趕上簽約期限。

針對此事，中國外交部發言人郭嘉昆十三日重申堅決反對立場，敦促美方恪守一個中國原則及「八一七」公報，停止對「中國台灣地區」軍售。分析指出，美方慣於將敏感軍售安排在重大政治互動之外，此案保密至峰會後公布，正是為了避免破壞氣氛。一位不具名白宮高官證實：「軍售案正按流程推進，我們對台政策沒有改變。」

台灣國防部對此表示，採購計劃已與美方完成初步協調。兩名台灣消息人士稱，雖北京試圖施壓延緩軍售，但華盛頓多次保證支持不變，直言：「我們對川普有信心，北京低估了白宮的戰略視野。」

魯比歐隨行赴中參與「川習會」

此次「川習會」另一焦點是國務卿魯比歐將隨行。據南華早報報導，魯比歐是自二〇二〇年來首位遭中方制裁的美國現任國務卿，且過去對訪中興趣缺缺，但基於峰會的重要性，他最終決定同行。分析認為，魯比歐出席有助於緩解北京對美方準備不足的不滿，並在財政部長貝森特主導的貿易議題外，就外交與戰略問題進行高層溝通。

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