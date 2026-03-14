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    首頁 > 政治

    《基隆市長選舉》民調只差謝國樑6％ 童子瑋︰持續努力

    2026/03/14 05:30 記者俞肇福／基隆報導

    有媒體公布民進黨內部的最新內參民調，指民進黨籍的基隆市議長、下屆基隆市長提名人童子瑋的民調已急起直追，相較於農曆年前、與國民黨籍現任市長謝國樑還相差逾十五％，過完農曆年後，雙方差距已拉近到十％以內，謝國樑的支持度是卅九．三％、童子瑋是三十三．一％。對此，童子瑋表示，把民調當做是鼓勵，會持續努力。市長謝國樑表示，內參民調難免會對民進黨相對有利。

    童︰當做是鼓勵

    針對昨天媒體發布基隆市長民調消息，基隆市長參選人童子瑋回應，自參選開始就拿出一百分的衝勁，從站路口、掃市場、辦座談、見民眾，從過年開始就能感受到市民期待，這份民調是一個最重要的鼓勵，但不會因此鬆懈、努力不會打折扣。

    童子瑋強調，挑戰現任市長對於任何一個候選人都非常艱困，未來會提出更多政見，盼在競選過程就能帶給市府不同思考，做出許多造福市民的政見，讓基隆市民的生活更加幸福。

    謝︰會提醒自己

    謝國樑說，民進黨的內參民調，難免都會對民進黨相對比較有利，他也會趁這個機會提醒自己，好好地用更好的市政與論述，說服更多的選民。

    根據媒體曝光民調指出，二月廿六到廿八日針對設籍基隆市、廿歲以上成年人進行住宅電話訪問，完成一〇八三份有效樣本，在九十五％信心水準下，抽樣誤差大約正負二．九七％。

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