「堅系」兩敗一勝 綠營︰支持者不滿王發言

民進黨台北市議員初選落幕，立委王世堅率隊登記初選的三名「堅系」人馬兩敗一勝，尤其子弟兵賴俊翰在本命區中山大同落馬，連王都覺得意外，引發外界聯想民進黨支持者不滿王、容不下異音。綠營人士分析認為不必然相關，也非容不下異音，因為初選是黨內支持者的直接表態，非由黨中央決定。藍營人士認為是王的個人光環無法轉嫁，民進黨新人要出線，還是要有派系組織動員的力量。

藍營︰王的個人光環無法轉嫁

王世堅在北市議員初選相挺本命區的賴俊翰、第三選區（松山、信義）的呂瀅瀅，以及第六選區（大安文山）的陳聖文，結果僅陳聖文通過初選。

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綠營人士說，王的子弟兵未通過初選，雖有受到支持者不滿王發言的影響，主要還是個人的條件。王平時發言在網路上受到高人氣支持，這些網友卻不一定會守在電話旁支持王的子弟兵。他強調，初選是黨內支持者的表態，需要派系動員接電話，尤其在複數選區，支持者平時對王發言的不滿，會直接表態不支持王的子弟兵，與黨內容不容得下異音無關。

藍營人士認為，王的個人光環無法轉嫁給新人，民進黨新人要出線需要派系組織動員的力量，王沒有派系，個人的力量還是比不上派系；王也有自知之明，知道深綠對他有意見，他不選台北市長是對的。

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