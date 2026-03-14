北市綠議員籲聯合配票 拚25席全上

市議員選戰民進黨提名名單

初選結束 多人喊傳統聯合競選 主委張茂楠︰交接時建議朝此推動

年底台北市議員選舉，民進黨昨完成壓軸的第三選區（松山、信義）民調初選，六個選區戰將就定位，多人喊出傳統聯合競選、配票策略，力拚提名的廿五席全上。台北市黨部主委張茂楠表示，提名策略務實考量實力，精準提名，只要現任議員同意聯合競選、聯合配票，新人大都會樂見。他任期將屆滿，六月交接時會建議下屆主委朝此方向推動，並跟市長提名人一起討論作法。

請繼續往下閱讀...

本屆策略 採務實考量精準提名

本屆議員二〇二二年選舉，民進黨提名廿六席，當選廿二席；第一選區（士林北投）五席全上；第二選區（內湖南港）提四席當選三席；第三選區（松山信義）四席全上；第四選區（中山大同）四席全上，包括轉戰陸委會副主委的梁文傑、立委王世堅，無黨籍的林亮君當選後加入民進黨，此次順利通過初選；第五選區（中正萬華）提四席當選三席；第六選區（大安文山）提五席當選三席，今年將減少提名一席。

壓軸第三選區 郭凡擠掉呂瀅瀅

昨天壓軸的第三選區完成初選，現任議員許淑華、洪健益、張文潔過關，新人郭凡擠掉立委王世堅子弟兵呂瀅瀅出線。許淑華指出，松信是藍大於綠的艱困選區，穩住四席是最重要任務。年底大選，黨內一定要團結，黨中央應盡快透過地方黨部整合初選造成的撕裂，擬定各個選區的選舉策略，用聯合配票方式，不僅讓松信四席全上，更要讓提名的廿五席全上，讓民進黨在台北市議會增加席次。

洪健益︰若各自努力 票數恐差距大

洪健益也建議「聯合競選」穩定票數，讓松信四席全上。若採取兄弟登山、各自努力，可能會讓票數差距太大，導致有人高票落選；張文潔也表示，現任與新人都要一起努力，才能四席全上。

簡舒培︰第六選區4席 有機會全上

第四選區初選結果為現任議員林亮君、顏若芳與新人朱政騏、林子揚出線。第五選區為現任議員劉耀仁、洪婉臻與新人馬郁雯、張銘祐勝出。第六選區為現任議員簡舒培、王閔生與新人劉品妡、陳聖文。簡舒培之前也曾表示，這屆提名五席，落選兩席的票加起來可以再支持一個人當選；基於過去聯合競選傳統，這屆保守提名四席，有機會全上。

而不用初選的第一選區，現任五名議員，林延鳳、鍾佩玲、林世宗、陳慈慧、陳賢蔚都尋求連任，登記時就喊出跨派系「初選團結、大選全壘打」的聯合作戰策略；第二選區現任議員王孝維、何孟樺尋求連任；李建昌不選，支持律師陳又新；高人氣的高嘉瑜捲土重來，也高呼聯合配票。

年底台北市議員選舉，多位民進黨現任議員呼籲聯合競選、配票策略，拚二十五席全上。圖為第一選區五位現任議員聯合辦理黨內提名初選登記。 （資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法