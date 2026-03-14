《苗栗縣議員選情初探》三選區2現任換跑道 新人老將搶票源

記者蔡政珉／特稿

苗栗縣議員第三選區（通霄鎮、苑裡鎮）應選五席（含一席婦女保障名額），下屆可能大洗牌！隨著本屆前兩高票當選的陳品安代表民進黨角逐縣長，張顧礫已表達轉換跑道參選苑裡鎮長，以及多位新人宣布將挑戰議員，現任無黨籍議員徐永煌及周玉滿、民進黨籍翁杰將尋求連任，前立委杜文卿也宣布參選並爭取民進黨提名，老將、新秀拚戰，選情激烈。

第三選區苑裡鎮人口雖較通霄鎮多出約一萬人，但徐永煌、周玉滿、翁杰三人戶籍皆在通霄鎮，展現強大跨鄉鎮拓展票源能力。

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由於苑裡、通霄為泛綠陣營票倉，苑裡鎮更為明顯，為賴清德總統大選在苗栗縣唯一勝出的鄉鎮，擁有較明顯基本盤；民進黨籍前立委、前苑裡鎮長杜文卿宣布參選議員，無黨籍苑裡鎮前西平里長、陳品安特助陳薈茗已表達意願角逐，加上現任翁杰，將有三名被歸類泛綠人選。

無黨籍苑裡鎮代郭汶沂本屆連任後，勤跑基層、很早就宣布挑戰縣議員；另名無黨籍苑裡鎮代王建鑫經地方勸進也宣佈參選議員，兩人皆為立委陳超明秘書，基層實力扎實，不容小覷。

台灣民眾黨正尋覓合適人選，尚未明朗，若確定提名人選，將激化選情。

地方人士評估，新人與老將都有望分食陳品安與張顧礫原有票源，且五席中有三名泛綠人士，各參選人除鞏固各自基本盤外，更須全力拓展票源，才能勝出。

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