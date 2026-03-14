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    首頁 > 政治

    《國民黨》李四川拋「瓢蟲巴士」 AI板橋車站遭打臉

    2026/03/14 05:30 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川在臉書PO文，當選後要推動色彩繽紛的瓢蟲公車，圖為模擬圖。（取自李四川臉書）

    國民黨新北市長參選人李四川在臉書PO文，當選後要推動色彩繽紛的瓢蟲公車，圖為模擬圖。（取自李四川臉書）

    國民黨提名新北市長參選人李四川，十三日在臉書提出他的交通政見，表示將把新北市的新巴士（New Bus）塗裝成五顏六色的瓢蟲，創造城市的特色，給人好心情。不過被眼尖網友打臉，該圖背景的「板橋車站」，與真正的板橋車站不一樣，「這樣還敢選新北市長」。李四川居住板橋多年，競選辦公室也選定在板橋，沒想到卻發出錯誤的板橋車站圖片。

    網友︰背景不是板橋車站

    李四川說，如果把新巴士塗裝成一隻隻瓢蟲，鄉間小道或街頭上不時會看見五顏六色的瓢蟲巴士擦身而過，不只會成為城市的特色，提升新巴士的識別度，坐上這樣的新巴士，肯定會給市民帶來好心情。

    李四川將他請同事用人工智慧設計的幾個款式模擬照片PO在臉書上，表示歡迎大家給他更多創意，他認為飛機都可以有皮卡丘和Hello Kitty了，新巴士當然也可以變裝，希望能把新北市打造成一個更有色彩的城市，「若是我當選新北市長，大家就等著看新北市專屬的瓢蟲巴士吧！」

    蘇巧慧︰已提6大福利政見

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，已提六大福利政見，接下來會提出讓新北更多更進步政見，讓新北是彩色的。她在選戰中是最早做好準備、最快提出政見，也是唯一過去十年都在新北耕耘的參選人 。

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