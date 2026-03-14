《民進黨》宜縣長參選人林國漳 提3大體育藍圖

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右四）昨提出三大體育藍圖政見。 （記者王峻祺攝）

宜蘭縣政府今年九月九日將成立運動處，整合辦理縣內各項體育事務；民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨提出三大體育藍圖，除完善棒球場爭取職棒重返宜蘭，還要落實選手及教練獎勵自治條例，推動運動新經濟，全力邁向「健康台灣、健康宜蘭」的願景。

林國漳昨針對宜蘭體育與縣民健康議題發表政見，他說，首要將重振棒球熱潮，提升現有球場規格，若現有場地無法滿足職棒標準，將評估新建一座符合國際規範的棒球場，帶動基層體育。另外，計畫整合並開放全縣學校及社區內的室內與半室內空間，轉化為「全民運動場館」，使運動不受氣候影響。

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針對體育人才流失問題，也會編足獎勵預算，並推動公私協力，主動媒合企業與民間資源，共同設立獎勵基金，成為運動員最強大後盾。

國民黨縣長參選人吳宗憲日前拋出「體育大縣」五大藍圖，包括打造全天候運動聚落、全齡共好、帶動運動觀光經濟、改善校園環境及爭取全國和國際體育賽事。民眾黨縣長參選人陳琬惠曾提健康快樂宜蘭理念，透過體育等強化身心靈健康。

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