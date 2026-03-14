自費赴東京為台灣隊加油》卓揆酸藍委可否報公帳 徐巧芯：想報帳自己報 我不是你媽媽

行政院長卓榮泰13日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）

行政院長卓榮泰日前赴日看世界棒球經典賽，引發藍白質疑包機特權，卓榮泰昨公布包機費用為二〇四萬元，國民黨立委徐巧芯回酸，公務就是公務，一般人兩百萬包機來回日本根本不可能；民進黨團副幹事長陳培瑜則說，卓榮泰已做出良好示範，希望國民黨立委自主揭露到中國交流的相關費用。

卓榮泰昨嗆聲：「王鴻薇、徐巧芯、林沛祥若認為可以報公帳，我明天請秘書長去幫我報帳，這錢我就可以拿回來。」徐巧芯回應，卓榮泰自己要引火燒身還要推責任，「想報帳自己去報，不用問我，我不是你媽媽」、「那我幫你當行政院長好啦！這是什麼沒有擔當的院長，說出這樣不負責任的話」。

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徐巧芯表示，卓榮泰出發前一天找松指部開秘密會議，出借停機坪、貴賓室跟安檢區域，此事沒有前例，「這一切都是因為他卓榮泰延伸的權利，難道不是公務嗎？」是公務就是公務，大方講就好了，到日本去加油，我們都覺得很棒，如果有外交突破，也都感到欣慰。所有風波是卓榮泰自己講私人、自費才引起的。

國民黨立委王鴻薇則在臉書諷刺，媒體問她，卓榮泰公佈包機自費她滿不滿意，「身為消費者我當然滿意這個『價格』。希望華航要撐下去」。

國民黨團書記長林沛祥質疑，包機費用遠低市價，涉及特殊待遇；濫用公務機坪與資源，公私不分；單據不等於合法，監察與司法機關應主動釐清，行政院也必須向社會大眾清楚交代，切勿轉移焦點。

陳培瑜：卓已做良好示範

盼藍委自揭赴中是否公費

陳培瑜則回應，卓榮泰已做出良好示範，希望傅崐萁、陳玉珍、葉元之、王鴻薇等國民黨立委，自主揭露到中國交流的相關費用，到底是自己出、還是國家幫國民黨立委承擔？應出來說清楚。

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