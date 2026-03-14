自費赴東京為台灣隊加油 卓：包機208萬 全程總支出214萬

行政院長卓榮泰昨公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）

行政院長卓榮泰七日赴日本東京巨蛋為世界棒球經典賽台灣隊應援加油，全程自費，卻遭在野黨質疑是花公帑包機，卓榮泰昨特地秀出四份單據自清，包括球場門票、遊覽車資、包機費用與日圓換匯水單，其中包機二〇八萬元，整趟旅程花二一四萬元。卓揆說，期盼在野黨毫無證據的攻擊到此為止。

卓揆表示，這就是私人行程，國民黨立委刻意將行程說成公務行程是何居心，「這是一個私人行程，看球以外的事情他無所評論，也不需要交代」。原本在昨天立院質詢時，他就會公開，但不知為何質詢突取消，讓他失去說明機會，他認為不該讓事件繼續延燒，所以要把單據全部拿出來。

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卓揆說，單據有四份，分別是球場門票、當日遊覽車資、包機費用與日幣換匯水單。其中遊覽車資日幣廿萬元，七日在車上直接付給司機，單據是事後補寄。另還有五日他託秘書換匯的水單證明，以台幣四萬五一二二元，兌換約廿二萬日圓。

卓揆指出，球賽門票一共是台幣一萬八千五百元，在行政院郵局匯款給中華職棒大聯盟，以他本人名義匯款支付。第四份是包機專案費用，七日早上搭乘CI 1888由松山飛羽田、CI1889由羽田返抵松山，合約本來是商業機密，但跟華航確認沒問題後才公佈，包機費用為二〇八萬元，合約在六日簽。

卓揆強調，部分立委無憑無據指控他此次赴日行程是「行政院長貪瀆百萬」，公然以「不要臉」、「貪瀆」等言語對他進行指控，這些言論難以在民主社會中被接受。

走出去的意義遠超過金錢

卓揆強調，「自費這個私人行程，就是歡喜甘願」，不是說這是多偉大的事情，但能在這情況下順利走出去，也給球場上的球迷們鼓舞作用、也給選手加油，「走出去的這個意義遠超過金錢衡量」。

在野黨質疑政府包機飛日本，卻未提供中東撤僑專機，卓揆說，未能透過包機將民眾送回台灣，是因當時中東地區航班尚未完全恢復；他也回擊，在野黨立委一直說要包機，「如果要包機就邀委員一起過去，看他敢不敢飛？」

外傳卓揆赴日不只看球，可能見了日本首相高市早苗，對此，卓揆表示，自離開球場到返台前，見了很多拉麵店的老闆，還有去東京高圓寺，「有人去吃了拉麵，有人去喝了咖啡，有人去找一些老朋友，就是這樣子。」

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