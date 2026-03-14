新聞分析》游盈隆的三重考驗

游盈隆出任中選會主委。（資料照）

記者李文馨／特稿

立法院會昨完成中選會人事同意權案投票，原本停留在政黨攻防與制度辯論層面的多項政治議程將浮上檯面。從「公投綁大選」制度回歸，到「不在籍投票」可能帶來的選務風險，再到中配立委李貞秀的資格爭議，這些議題將直接考驗新任主委游盈隆與整個中選會委員的專業與獨立性，問題不只是「能不能做」，而是「是否有人願意為制度負責」。

昨天同意權的投票結果，讓新一屆中選會從組成之初便帶著濃厚政治意圖。對主委游盈隆而言，這項任命本身就帶有某種歷史諷刺意味。二〇一九年，民進黨修法廢除「公投綁大選」制度，游盈隆當時因強烈不滿而宣布退黨；如今，在藍白聯手推動制度回歸後，他將以中選會主委身分，親自面對這項制度重啟所帶來的現實考驗。然而，制度回歸並不意味問題消失，反而可能重新打開二〇一八年選務混亂的舊傷。

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當年九合一選舉與十項公投同日舉行，各地投票所排隊長龍，甚至出現「邊投票邊開票」亂象，至今仍是台灣選民的集體記憶。若今年公投提案數量增加，再疊加被民眾黨列為本會期優先法案的「移轉投票」制度，選務複雜度勢必倍增。內政部、中選會早已指出，一旦全面實施移轉投票，地方公職選票達八千餘種，行政負擔與人力需求都將大幅上升，並衝擊選務量能。

游盈隆曾坦言，在九合一地方選舉中實施不在籍投票「肯定是災難」。然而，當制度改革被政治節奏推著前進時，技術與行政可行性往往被迫退居次位。民主參與的理想固然動聽，但若缺乏完整配套，只會讓第一線選務人員與投票流程承受制度實驗的代價。

另一項同樣被政治節奏推動加速的爭議，是李貞秀的立委資格問題。隨著她完成宣誓就職，並在立法院長韓國瑜「尊重職權行使」的裁示下，參與中選會人事同意權投票，這不僅象徵其已實質行使立法權，也使資格爭議進一步複雜化。

行政院曾經表示，提起「當選無效之訴」的權責機關只有選舉委員會。但隨著新一屆中選會委員組成底定，政治版圖的變化已讓這項法律途徑顯得愈發遙遠，若中選會內部無法形成共識，該處理的法律程序就可能在政治算計下被長期擱置。當唯一具有訴權的機關在政治壓力下遲疑不決，法律條文便可能淪為形式存在。對中選會而言，未來的挑戰早已不只是「辦好選舉」，而是在政治齒輪高速轉動之際，是否仍有人願意為制度的底線踩住煞車。

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