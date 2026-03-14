藍白封殺胡博硯3人》 行政院遺憾 綠罵藍白詐騙

本屆國會處理人事同意權案情形

立法院昨進行中選會人事同意權案記名投票，主委被提名人游盈隆等四人過關，副主委被提名人胡博硯等三人遭否決。行政院發言人李慧芝表示，行政院的誠意沒得到在野黨的善意，行政院表達強烈遺憾；民進黨團則抨擊，在野黨曾承諾願支持政院名單，結果顯示國民黨和民眾黨是台灣最大的詐騙集團。

在野曾承諾願支持政院名單

民進黨團昨一早開會討論中選會同意權案，據指出，會中針對游盈隆過去批判民進黨的言論砲聲隆隆，並討論是否採取開放投票；但考量中選會做為獨立機關的超然公正，最後決議展現執政高度，對所有被提名人一致投下同意票。

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面對藍白僅對游盈隆及各自推薦的人選投下同意票。民進黨團幹事長莊瑞雄感嘆，即便在野黨推薦的人選過去時常批評執政黨，民進黨仍秉持獨立機關的公正性讓其過關，原是朝野合作的契機，部分人選卻成為政治對抗的犧牲者，這很可惜，真心換絕情。黨團副幹事長陳培瑜則痛批，行政院曾多次與藍白溝通並納入其推薦人選，在野黨當時也承諾願支持政院名單，結果顯示國民黨和民眾黨是台灣最大的詐騙集團。

值得注意的是，民眾黨中配立委李貞秀因雙重國籍、戶籍，引發立委資格爭議，立法院長韓國瑜日前裁示，在相關事實查明及司法最終判決之前，其立委身分及職權行使應該予以尊重。李貞秀昨也參與投票，並對游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬投下同意票，對胡博硯、黃文玲、陳宗義則投下不同意票。

中選會牽動李貞秀案後續進展

中選會委員的組成將牽動李貞秀案後續進展。行政院日前指出，根據「公職人員選舉罷免法」第一二一條，若出現爭議，能提出當選無效之訴的機關只有選舉委員會，行政院尊重中選會認定。

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